Γερανός κατέρρευσε και έπεσε σε τρένο - 22 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Απίστευτο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ταϊλάνδη

Στιγμιότυπα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος / Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν γερανός κατέρρευσε, προκαλώντας σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο τραγικός απολογισμός είναι 22 νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, όταν γερανός σε εργοτάξιο κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας έπεσε πάνω σε συρμό που εκτελούσε δρομολόγιο από την Μπανγκόκ προς την επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, μεταφέροντας περίπου 195 επιβάτες.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρό θόρυβο και εκρήξεις, ενώ διασώστες έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν το τρένο να έχει ανατραπεί και καπνούς να αναδύονται από τα συντρίμμια.

Ταϊλάνδη

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / AP (State Railway of Thailand)

Γέφυρα έπεσε σε τρένο στην Ταϊλάνδη

Γέφυρα κατέρρευσε και έπεσε σε τρένο στην Ταϊλάνδη

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ταϊλάνδη

Οι έρευνες διακόπηκαν προσωρινά λόγω διαρροής χημικών ουσιών.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε σε εργοτάξιο μεγάλου έργου σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Κίνας.

Σημειώνεται ότι στην Ταϊλάνδη τα δυστυχήματα σε εργοτάξια και μέσα μεταφοράς είναι συχνά, γεγονός που αποδίδεται από ειδικούς σε ελλείψεις στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

