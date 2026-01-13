Επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα!

Κοντά στο τερματικό CPC ανοικτά του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 22:30 Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 11.000.000 ευρώ
13.01.26 , 22:10 Το Ελληνικό FBI «Σάρωσε» Τον Ασπρόπυργο Μετά Από Επίθεση Σε Αστυνομικό
13.01.26 , 22:03 Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
13.01.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 13/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
13.01.26 , 21:44 Κήρυξε «πόλεμο» η Ρωσία κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
13.01.26 , 21:15 Σέρρες: «Δεν μπορεί ένα ανήλικο άτομο να προκαλέσει τόσες πολλές κακώσεις»
13.01.26 , 20:45 Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
13.01.26 , 20:32 Πόρισμα για το FIR Αθηνών:  Σε «ψηφιακό θόρυβο» οφείλεται το black out
13.01.26 , 20:25 Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί
13.01.26 , 20:12 Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»
13.01.26 , 19:51 «Ανάμεσα σε αμέτρητες ψυχές…»: «Έλιωσε» τους followers η Βαλαβάνη
13.01.26 , 19:46 Audi: Στηρίζει τον κορυφαίο Έλληνα σκιέρ Αλέξανδρο Γκιννή
13.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Λύσε τον γρίφο περί Φυσικής που ζόρισε τον Μανώλη
13.01.26 , 19:22 Μητέρα θύματος Τεμπών: Πρέπει να δώσουμε μάχη στα δικαστήρια, όχι σε κόμμα
13.01.26 , 19:03 Αγρότες από το Μαξίμου: Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί
Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, Βίντεο Star Κατερίνα Τσαμούρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (τάνκερ) φέρονται να χτυπήθηκαν από drones, ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοικτά της ακτής, εν αναμονή φόρτωσης κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στην περιοχή του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Επίθεση ουκρανικών drones σε δύο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα πλοία που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές της ίδιας ημέρας είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων DELTA HARMONY σημαίας Λιβερίας και το MATILDA σημαίας Μάλτας .

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις προστίθενται και τα FREUD σημαίας Marshall Islands και DELTA SUPREME σημαίας Λιβερίας,επίσης ελληνικής πλοιοκτησίας τα οποία φέρεται επίσης να επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής για φόρτωση στον CPC.

Μαύρη Θάλασσα: Πλοίο χτυπήθηκε από νάρκη - Τραυματίστηκαν και Έλληνες

Παράλληλα, οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν (εναέρια ή επιφανείας), το ακριβές σημείο πρόσκρουσης σε κάθε δεξαμενόπλοιο, ούτε η έκταση των ζημιών, ενδεχόμενης ρύπανσης ή οι κινήσεις των πλοίων μετά το περιστατικό.

Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα

Ως εκ τούτου, το συμβάν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως επιβεβαιωμένη σειρά επιθέσεων με drones σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνταν πέριξ του τερματικού σταθμού του CPC, με τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση, εν αναμονή επίσημων ή πληρέστερων επιβεβαιωμένων ανακοινώσεων.
 

Δήλωση Εταιρείας: Δεν υπήρξαν θύματα 

 

Οι αξιωματούχοι της Thenamaris επιβεβαίωσαν ότι το δεξαμενόπλοιο Matilda έγινε στόχος δύο ξεχωριστών drones περίπου 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά του τερματικού σταθμού CPC ενώ βρισκόταν σε έρμα. Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο υπέστη περιορισμένες, επισκευάσιμες ζημιές. Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να έφυγε από την περιοχή με δική του δύναμη. Πηγές ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα από τα πλοία μετά την επίθεση, αλλά οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία παρέμβαση του πληρώματος. Η διοίκηση του CPC αρνήθηκε να κάνει επίσημη δήλωση σχετικά με το περιστατικό. 

 

Ο τερματικός σταθμός του CPC ξεχωρίζει ως στρατηγικός κόμβος μέσω του οποίου περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν φτάνει στις παγκόσμιες αγορές. Παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν έχουν περιορίσει τις λειτουργίες του τερματικού σταθμού, επηρεάζοντας σημαντικά τα στοιχεία παραγωγής και εξαγωγών του Καζακστάν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τελευταία επίθεση αυξάνει την πίεση ασφαλείας στις εμπορικές ναυτιλιακές οδούς στη Μαύρη Θάλασσα και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 |
ΤΑΝΚΕΡ
 |
ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑ
 |
DRONES
 |
ΡΩΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top