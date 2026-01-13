Επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα!

Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (τάνκερ) φέρονται να χτυπήθηκαν από drones, ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοικτά της ακτής, εν αναμονή φόρτωσης κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στην περιοχή του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα πλοία που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές της ίδιας ημέρας είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων DELTA HARMONY σημαίας Λιβερίας και το MATILDA σημαίας Μάλτας .

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις προστίθενται και τα FREUD σημαίας Marshall Islands και DELTA SUPREME σημαίας Λιβερίας,επίσης ελληνικής πλοιοκτησίας τα οποία φέρεται επίσης να επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής για φόρτωση στον CPC.

Παράλληλα, οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν (εναέρια ή επιφανείας), το ακριβές σημείο πρόσκρουσης σε κάθε δεξαμενόπλοιο, ούτε η έκταση των ζημιών, ενδεχόμενης ρύπανσης ή οι κινήσεις των πλοίων μετά το περιστατικό.

Ως εκ τούτου, το συμβάν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως επιβεβαιωμένη σειρά επιθέσεων με drones σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνταν πέριξ του τερματικού σταθμού του CPC, με τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση, εν αναμονή επίσημων ή πληρέστερων επιβεβαιωμένων ανακοινώσεων.



Δήλωση Εταιρείας: Δεν υπήρξαν θύματα

Οι αξιωματούχοι της Thenamaris επιβεβαίωσαν ότι το δεξαμενόπλοιο Matilda έγινε στόχος δύο ξεχωριστών drones περίπου 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά του τερματικού σταθμού CPC ενώ βρισκόταν σε έρμα. Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο υπέστη περιορισμένες, επισκευάσιμες ζημιές. Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να έφυγε από την περιοχή με δική του δύναμη. Πηγές ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα από τα πλοία μετά την επίθεση, αλλά οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία παρέμβαση του πληρώματος. Η διοίκηση του CPC αρνήθηκε να κάνει επίσημη δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

Ο τερματικός σταθμός του CPC ξεχωρίζει ως στρατηγικός κόμβος μέσω του οποίου περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν φτάνει στις παγκόσμιες αγορές. Παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν έχουν περιορίσει τις λειτουργίες του τερματικού σταθμού, επηρεάζοντας σημαντικά τα στοιχεία παραγωγής και εξαγωγών του Καζακστάν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τελευταία επίθεση αυξάνει την πίεση ασφαλείας στις εμπορικές ναυτιλιακές οδούς στη Μαύρη Θάλασσα και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.