Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα!

Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος σε δύο ξεχωριστά δελτία Τύπου, περιγράφοντας τις συνομιλίες των ομάδων εργασίας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Κάθε μία από τις δύο χώρες αποδέχθηκε να «εγγυηθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, να εξαλείψει τη χρήση βίας και να εμποδίσει τη χρήση εμπορικών πλοίων για στρατιωτικούς σκοπούς στη Μαύρη Θάλασσα», σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση.

BREAKING: Ukraine and Russia sign up to Black Sea deal after Saudi talks



