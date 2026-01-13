Ελβετία: Έσωσε σκιέρ που είχε θαφτεί μετά από χιονοστιβάδα - Δείτε βίντεο

Ελβετία: Έσωσε σκιέρ που είχε θαφτεί μετά από χιονοστιβάδα - Δείτε βίντεο

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime/Βασίλης Κωνσταντόπουλος
Πρώτη Δημοσίευση: 13.01.26, 16:14
Δίασωση οκτώ σκιέρ στην Αυστρία - Euronews Greek
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βίντεο που «κόβει την ανάσα» καταγράφει τη στιγμή που ήρωας άνδρας σώζει έναν σκιέρ που είχε θαφτεί στο χιόνι μετά από χιονοστιβάδα στις Άλπεις, στην Ελβετία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 37χρονος Matteo Zilla έκανε σκι στο Engelberg το περασμένο Σάββατο (10/01), όταν ξαφνικά παρατήρησε ένα χέρι να προεξέχει από το χιόνι.

Νεκρός ορειβάτης στις Άλπεις: «O Δημήτρης είχε πάθος για το βουνό»

Όταν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για έναν άνδρα που ήταν ολοκληρωτικά θαμμένος κάτω από το χιόνι, ο Matteo έτρεξε προς το μέρος του και άρχισε χωρίς δεύτερη σκέψη να σκάβει με όλες του τις δυνάμεις, προσπαθώντας να καθαρίσει το χιόνι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

«Έρχομαι, όλα καλά!» ακούγεται ο Matteo να φωνάζει στο βίντεο που ακολουθεί, καθώς προχωράει με τεράστια δυσκολία μέσα στο βαθύ χιόνι προς το μέρος του παγιδευμένου σκιέρ.

Παγετώνας αποκολλήθηκε και έπεσε σε χωριό στις Άλπεις - Ένας αγνοούμενος


Στη συνέχεια καθαρίζει το χιόνι από το πρόσωπο του άνδρα, ώστε να μπορεί να αναπνεύσει, πριν συνεχίσει να σκάβει για να τον ελευθερώσει. Για καλή του τύχη ο εν λόγω σκιέρ είχε φύλακα άγγελο και ανασύρθηκε με ασφάλεια ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί. 

Οι συγκλονιστικές δηλώσεις του διασώστη 

Ο Matteo δήλωσε: «Κάναμε σκι στο Engelberg μια μέρα με χιόνι. Χιόνιζε και είχαμε περίπου 40 με 50 εκατοστά φρέσκο χιόνι. Ξαφινικά  είδα έναν άντρα μακριά που προσπαθούσε να ανέβει χωρίς σκι, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως τα είχε χάσει και κατέβηκα για να βοηθήσω στην αναζήτηση».

Στη συνέχεια  πρόσθεσε:«Τότε γύρισα το κεφάλι μου και είδα ένα πόδι να προεξέχει από το χιόνι. Πήγα αμέσως και αφαίρεσα το χιόνι από το πρόσωπο και το στόμα του, μιλώντας του για να δω αν είχε τραυματιστεί. Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχε τραυματιστεί και πολύ αργά αφαιρέσαμε το υπόλοιπο χιόνι από το σώμα του».

Όπως ξεκαθάρισε ο Matteo πως άτυχος σκιέρ «είχε κάνει σκι,αλλά δεν είδε ορισμένους μικρούς θάμνους με αποτέλεσμα να  αναποδογύρισει στο χιόνι». Τέλος όπως υπογράμμισε έβαλε τα συναισθήματά του στην άκρη, γιατί δεν είχαν σημασία. «Το πιο σημαντικό ήταν να του σώσουμε τη ζωή».

Ελβετία: Το περασμένο Σαββατοκύριακο έχασαν τη ζωή του οκτώ άτομα στις Άλπεις

Τουλάχιστον 17 άτομα έχουν σκοτωθεί από χιονοστιβάδες στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, εν μέσω προειδοποιήσεων «εξαιρετικού κινδύνου» από τις περιφερειακές αρχές.

Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες, με πολλά περιστατικά να αφορούν σκιέρ εκτός πίστας στις Άλπεις.

