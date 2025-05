Παγετώνας αποκολλήθηκε και έπεσε σε χωριό στις Άλπεις - Ένας αγνοούμενος

Ένας άνθρωπος αγνοείται μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε σε ορεινό χωριό των ελβετικών Άλπεων λόγω της αποκόλλησης ενός τεράστιου παγετώνα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του καντονιού του Βαλέ, Ματίας Έμπενερ.

Ένα τεράστιο κομμάτι του παγετώνα έσπασε νωρίς το απόγευμα και το χωριό Μπλάτεν θάφτηκε εν μέρει κάτω από πάγο, λάσπη και βράχους.

#WATCH : Video footage of the moment, massive glacier collapse in the Swiss Alps triggers a devastating deluge of ice, mud, and rock, partially burying a mountain village that had been evacuated earlier this month due to landslide fears.



Authorities confirm one person is… pic.twitter.com/tNNvw2779V