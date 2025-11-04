Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί

Σοκαριστικό βίντεο από κάμερα σώματος κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικός στη Φλόριντα σκότωσε με μία σφαίρα στο κεφάλι άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι, που απειλούσε να σκοτώσει ένα παιδί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγο έξω από την Τάμπα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 25χρονος αναπληρωτής σερίφης της κομητείας Χιλσμπορό, Άντονι Γκονζάλες έσπασε την πόρτα υπνοδωματίου, όταν άκουσε ένα αγόρι 7 ετών να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο, ο αστυνομικός αντίκρισε έναν άνδρα με αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος μηχανής, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι στον λαιμό του παιδιού. Παρά τις εντολές να αφήσει το όπλο, ο δράστης αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ο Γκονζάλες, μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις, πυροβόλησε μία φορά, καταφέρνοντας να εξουδετερώσει τον άνδρα και να σώσει το παιδί.

Στιγμιότυπο από το βίντεο / Hillsborough County Sheriffâs Office

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 27χρονος Μάριο Καμάτσο, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές, κρατούσε όμηρο τον μικρότερο αδελφό του και επιχειρούσε να τον πνίξει. Συγγενικό πρόσωπο κάλεσε την αστυνομία, ενημερώνοντας για το περιστατικό, και οι δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Μετά την εξουδετέρωση του Καμάτσο, ο μικρός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο αστυνομικός τέθηκε σε διοικητική άδεια μετ’ αποδοχών, όπως προβλέπουν οι τυπικές διαδικασίες, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό.