Τα «φαραωνικά» εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο

Σίσι: «Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία»

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Ρεπορτάζ του Κ. Βεϊμου για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρόεδρος  της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε απόψε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ενώπιον ενός κοινού αποτελούμενου από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για την επίσημη τελετή. 

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο Σίσι από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές οργάνωσαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Εντυπωσίασαν τα λαμπερά εγκαίνια για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο

Με θέα τις πυραμίδες της Γκίζας στοχεύει στην προβολή της χώρας στο εξωτερικό και την ενίσχυση του τουρισμού.

Αυτό το μνημειώδες μουσείο που εκτείνεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, στοίχισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και απαίτησε τιτάνια έργα είκοσι ετών, τα οποία υποστήριξε οικονομικά και τεχνικά η Ιαπωνία. 

Τα «φαραωνικά» εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο

Κορυφαίο έκθεμα του νέου μουσείου: ο θησαυρός του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο της Κοιλάδας των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, μαζί με τα σχεδόν 5.000 κτερίσματά του που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.

Τα «φαραωνικά» εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο

Συνολικά, στο GEM στεγάζονται περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, τα μισά από τα οποία θα εκτεθούν, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο αφιερωμένη σε έναν μόνο πολιτισμό, ο οποίος έχει δει τριάντα δυναστείες να έρχονται και να παρέρχονται σε πάνω από 5.000 χρόνια ιστορίας.

Όταν το μουσείο ανοίξει για το κοινό την Τρίτη, τους επισκέπτες θα υποδέχεται στο τεράστιο αίθριο το πιο μνημειώδες άγαλμα του μουσείου - 83 τόνοι γρανίτη, ύψους έντεκα μέτρων - που αναπαριστά τον Ραμσή Β΄, τον Φαραώ που βασίλευσε στην Αίγυπτο για 66 χρόνια πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Ραμσής Β΄

Το GEM διαθέτει καθηλωτικές γκαλερί, φωτισμό ακριβείας, εκθέσεις εικονικής πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο. Οι λάτρεις της αρχαιολογίας θα μπορούν να παρακολουθήσουν, μέσα από ένα γυάλινο παράθυρο, το έργο του εργαστηρίου συντήρησης για την αποκατάσταση ενός "ηλιακού σκάφους" 4.500 ετών, το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο σκάφος που έχει ανακαλυφθεί στην Αίγυπτο, το οποίο πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα για το ταξίδι του στον άλλο κόσμο.

Στα σημερινά λαμπερά εγκαίνια του Μουσείου προσκλήθηκαν δεκάδες ηγέτες χωρών. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συνοδευόταν από την σύζυγό του, Μαρέβα.

Τα εμπόδια

Εντυπωσίασαν τα λαμπερά εγκαίνια για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο

Έπειτα από αναβολές που συνδέονταν με την Αραβική Άνοιξη και στη συνέχεια με την πανδημία της Covid-19, τα επίσημα εγκαίνια είχαν ορισθεί για τις 3 Ιουλίου. Όμως οι αιγυπτιακές αρχές προτίμησαν να τα αναβάλουν την τελευταία στιγμή εξαιτίας περιφερειακών εντάσεων ώστε να αποδώσουν στο γεγονός «το παγκόσμιο εύρος που του αξίζει».

Έπειτα από δεκαετίες πολιτικής αστάθειας στην Αίγυπτο, στη συνέχεια μια σειρά επιθέσεων και τέλος την πανδημία του 2020, ο αιγυπτιακός τουρισμός, κρίσιμης σημασίας για την οικονομία της χώρας, ανακάμπτει.

Η χώρα έχει ήδη υποδεχθεί 15 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες τους εννέα πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, καταγράφοντας αύξηση κατά 21% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με έσοδα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια (+14,7%), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο Ελχαμί αλ Ζάγιατ, πρώην πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Τουρισμού, δήλωσε στο AFP ότι το μουσείο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει στόχο τη μεταμόρφωση του οροπεδίου της Γκίζας. 

«Η Αίγυπτος έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα πολιτιστική και τουριστική ζώνη» στο οροπέδιο, με ένα αεροδρόμιο σε κοντινή απόσταση και βελτιωμένες εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες στις πυραμίδες, εξήγησε.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο οροπέδιο έχουν επιδιορθωθεί, έχει εισαχθεί ένα ψηφιακό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και κλιματιζόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία περνούν πλέον δίπλα από τις πυραμίδες.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το GEM από μόνο του θα μπορούσε να προσελκύει έως και επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ανεβάζοντας ενδεχομένως τον συνολικό αριθμό επισκεπτών σε 30 εκατομμύρια έως το 2030.
 

