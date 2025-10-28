Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Ο Μπ. Νετανιάχου διέταξε άμεσα «ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα - Κρίσιμες ώρες για την εκεχειρία / ΕΡΤ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Επειτα από συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης του πρωθυπουργικού γραφείου.

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε μία ένδειξη της ευθραυστότητας της κατάπαυσης του πυρός, ισραηλινά στρατεύματα δέχτηκαν πυρά στη Ράφα την Τρίτη και ανταπέδωσαν τα πυρά, σύμφωνα με έναν ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αναφέρει το Associated Press.

Επιπλέον, σύμφωνα με το  Associated Press, η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ισραηλινού ομήρου που είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιείτο στις 20:00 (ώρα Ελλάδος και Ισραήλ).     

Νωρίτερα, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά την παράδοση από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση των λειψάνων ενός ομήρου, μέρος των οποίων είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και δεν ανήκαν σε κάποιον από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Το γεγονός προκάλεσε  την οργή των συγγενών των ομήρων.

Ο σκηνοθετημένος εντοπισμός σορού από τη Χαμάς

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε  η ΕΡΤ, η σταγόνα που φαίνεται να «ξεχείλισε το ποτήρι» για τους Ισραηλινούς, φέρεται να ήταν ένα βίντεο από drones του ισραηλινού στρατού, το οποίο δείχνει ουσιαστικά πώς η Χαμάς σκηνοθέτησε τον εντοπισμό μίας σορού.

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Συγκεκριμένα, σε πλάνα του IDF φαίνονται μέλη της Χαμάς να πετούν από ένα ψηλό κτίριο τη σορό σε μια τρύπα σκαμμένη στο έδαφος. Εν συνεχεία καλύπτουν τη σορό με χώματα και πέτρες και λίγο αργότερα προσποιούνται ότι τη βρήκαν εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά, μπροστά στα μάτια μελών του Ερυθρού Σταυρού.

 

