Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Αυστραλός ειδικός στην κυβερνοασφάλεια Troy Hunt, αποκαλύπτοντας πως χάκερς έκλεψαν 183.000.000 κωδικούς Gmail, σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές παραβιάσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η τεράστια αυτή διαρροή σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, αλλά έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα μέσα από σχετική ανάρτηση του Hunt στην ιστοσελίδα του.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο όγκος των κλεμμένων δεδομένων είναι τόσο μεγάλος, που «ισοδυναμεί με περίπου 875 ταινίες HD». Οι επιτήδειοι φέρονται να απέσπασαν όχι μόνο τους κωδικούς Gmail, αλλά και να απέκτησαν πρόσβαση σε δεκάδες άλλες πλατφόρμες στις οποίες οι χρήστες χρησιμοποιούσαν τους ίδιους συνδυασμούς email και password, όπως Netflix, Amazon, Shein και άλλα δημοφιλή sites.

Πώς να δείτε αν ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί

Ο Troy Hunt συστήνει σε όλους τους χρήστες να ελέγξουν εάν το email τους έχει παραβιαστεί μέσω της ιστοσελίδας Have I Been Pwned.

Η διαδικασία είναι απλή:

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας στη γραμμή αναζήτησης.

Πατήστε το κουμπί «Έλεγχος» (Check).

Θα εμφανιστεί λίστα με όλες τις περιπτώσεις παραβιάσεων δεδομένων στις οποίες ενδέχεται να εμπλέκεται η διεύθυνσή σας.

Ακόμα κι αν το email σας δεν περιλαμβάνεται στη νέα διαρροή, μπορεί να έχει συμμετάσχει σε παλαιότερες παραβιάσεις, που χρονολογούνται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Αν ανακαλύψετε ότι ο λογαριασμός σας είναι ανάμεσα στους 183 εκατομμύρια που παραβιάστηκαν, πρέπει άμεσα να:

Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Gmail.

Ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), ώστε να λαμβάνετε έναν επιπλέον κωδικό στο κινητό σας κάθε φορά που συνδέεστε.

Όπως τονίζει ο Hunt, η κυβερνοασφάλεια ξεκινά από απλά μέτρα, αλλά η αμέλεια στη διαχείριση των κωδικών μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την ιδιωτικότητα των χρηστών.