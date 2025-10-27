Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης

Δείτε αν είστε ανάμεσα σε αυτούς και τι να κάνετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 19:19 ΒΕΘ: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για το IRIS
27.10.25 , 19:17 «Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
27.10.25 , 19:02 Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter
27.10.25 , 18:57 VW ID: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην “Zootopia 2”
27.10.25 , 17:59 Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
27.10.25 , 17:49 Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης
27.10.25 , 17:00 Φάρμα: Οι ομάδες διαλυόνται & οι αρχηγοί δεν ισχύουν πια - Δείτε το trailer
27.10.25 , 16:55 28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
27.10.25 , 16:49 Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη στο Cash or Trash
27.10.25 , 16:38 «Καμπανάκι» για το παράνομο μπότοξ: Oι κίνδυνοι για την υγεία
27.10.25 , 16:18 Ροντινέι: Διπλή χαρά για τον βραζιλιάνο μπακ
27.10.25 , 15:50 Κλέλια Ανδριολάτου: Μπήκε στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του Forbes
27.10.25 , 15:49 Κώστας Δόξας: Mήνυση στην πρώην σύζυγό του- Δε φόρεσε κράνος στην κόρη τους
27.10.25 , 15:42 Χανιά: 36χρονος ξυλοκόπησε άγρια 72χρονο στο γκαράζ πλοίου
27.10.25 , 15:32 Θεσσαλονίκη: Μαθητική παρέλαση με βροχή αλλά με υψηλό φρόνιμα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
«Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Χάκαραν το Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Daily Mail / Φωτογραφία αρχείου pexels (Torsten Dettlaff)
Gmail: Έκλεψαν Εκατομμύρια Κωδικούς Πρόσβασης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Αυστραλός ειδικός στην κυβερνοασφάλεια Troy Hunt, αποκαλύπτοντας πως χάκερς έκλεψαν 183.000.000 κωδικούς Gmail, σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές παραβιάσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η τεράστια αυτή διαρροή σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, αλλά έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα μέσα από σχετική ανάρτηση του Hunt στην ιστοσελίδα του.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο όγκος των κλεμμένων δεδομένων είναι τόσο μεγάλος, που «ισοδυναμεί με περίπου 875 ταινίες HD». Οι επιτήδειοι φέρονται να απέσπασαν όχι μόνο τους κωδικούς Gmail, αλλά και να απέκτησαν πρόσβαση σε δεκάδες άλλες πλατφόρμες στις οποίες οι χρήστες χρησιμοποιούσαν τους ίδιους συνδυασμούς email και password, όπως Netflix, Amazon, Shein και άλλα δημοφιλή sites.

Πώς να δείτε αν ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί

Ο Troy Hunt συστήνει σε όλους τους χρήστες να ελέγξουν εάν το email τους έχει παραβιαστεί μέσω της ιστοσελίδας Have I Been Pwned.

Η διαδικασία είναι απλή:

  • Εισάγετε τη διεύθυνση email σας στη γραμμή αναζήτησης.
  • Πατήστε το κουμπί «Έλεγχος» (Check).

Θα εμφανιστεί λίστα με όλες τις περιπτώσεις παραβιάσεων δεδομένων στις οποίες ενδέχεται να εμπλέκεται η διεύθυνσή σας.

Ακόμα κι αν το email σας δεν περιλαμβάνεται στη νέα διαρροή, μπορεί να έχει συμμετάσχει σε παλαιότερες παραβιάσεις, που χρονολογούνται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Αν ανακαλύψετε ότι ο λογαριασμός σας είναι ανάμεσα στους 183 εκατομμύρια που παραβιάστηκαν, πρέπει άμεσα να:

  • Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Gmail.
  • Ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), ώστε να λαμβάνετε έναν επιπλέον κωδικό στο κινητό σας κάθε φορά που συνδέεστε.

Όπως τονίζει ο Hunt, η κυβερνοασφάλεια ξεκινά από απλά μέτρα, αλλά η αμέλεια στη διαχείριση των κωδικών μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GMAIL
 |
ΧΑΚΕΡΣ
 |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top