Αλβανία: Δολοφόνησαν δικαστή την ώρα που ανακοίνωνε την απόφαση στο Εφετείο

Τον σκότωσαν με τρεις σφαίρες στην καρδιά - Σοκαρισμένα τα Τίρανα

Σε σοκ βρίσκεται η κοινή γνώμη στην Αλβανία από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός δικαστή μέσα στην αίθουσα του Εφετείου, στα Τίρανα, την ώρα που δίκαζε. 

Λας Βέγκας: «Ιπτάμενος» κατηγορούμενος επιτέθηκε στη δικαστή!

To περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 15:40 τοπική ώρα (16:40 ώρα Ελλάδος). Θύμα ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα, ο οποίος εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο, όταν εκείνος έβγαλε όπλο κι άνοιξε πυρ μέσα στο Εφετείο. 
 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά τον δικαστή, ο οποίος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. 

Ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας με τον γιο του τραυματίστηκαν επίσης. Ο ένας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται εκτός κινδύνου και ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για τον Έλβις Σκένμπι, γνωστός στις αρχές ως Γκιον Σκένμπι, ηλικίας 30 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε μια δικαστική υπόθεση για ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Ο άνδρας συνελήφθη αμέσως και δεν πρόβαλε καμία αντίσταση. 

Ο δράστης της δολοφονίας του δικαστή στην Αλβανία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, καταδίκασε την πράξη χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαιο χτύπημα κατά του ίδιου του δικαστικού συστήματος».

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και δήλωσε πως η τραγωδία αυτή απαιτεί επανεξέταση του συστήματος ασφαλείας στα δικαστήρια και αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα για την οπλοκατοχή χωρίς άδεια.

Τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του δικαστή εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας και ηγέτης του Δημοκρατικού κόμματος Σάλι Μπερίσα. 

«Εκφράζοντας τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συγγενείς του εκλιπόντος δικαστή Καλάγια, καταδικάζω με τη μεγαλύτερη δυνατή σφοδρότητα την άσχημη και εγκληματική πράξη εναντίον του δικαστή εντός της δικαστικής αίθουσας, η οποία αποτελεί απόδειξη του ελέγχου της τάξης από το έγκλημα και της μεγάλης ανασφάλειας που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Απαιτώ την αυστηρότερη νομική τιμωρία για τον εκτελεστή και τους εντολείς αυτού του πολύ σοβαρού εγκλήματος», έγραψε ο Μπερίσα σε ανάρτησή του στο Facebook.

