Σερβία: Ανατροπή σκάφους στον Δούναβη - 1 νεκρός και 3 αγνοούμενοι

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Marko Drobnjakovic)
Σερβία: Ανατροπή Σκάφους Με Νεκρό Και Αγνοούμενους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία στη Σερβία, όταν σκάφος ανετράπη στον Δούναβη, με έναν νεκρό και τρεις αγνοούμενους.

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στον ποταμό Δούναβη, κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στα σύνορα Σερβίας και Κροατίας.

Σύμφωνα με τη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 πολίτες της Κίνας. Μέχρι στιγμής, από τα παγωμένα νερά του ποταμού έχει ανασυρθεί ένας νεκρός, ενώ τρεις άνθρωποι αγνοούνται.

Εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από Σερβία και Κροατία συνεχίζουν τις έρευνες, σε μια επιχείρηση που διεξάγεται υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
