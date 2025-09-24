«Σκάλωσαν» Μελάνια και Τραμπ, όταν ξαφνικά σταμάτησαν οι κυλιόμενες

Το πρωί της Τρίτης, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο κτίριο του ΟΗΕ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, όμως, καθώς ανέβαιναν τις κυλιόμενες σκάλες, αυτές σταμάτησαν ξαφνικά.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ζευγάρι ξαφνιάστηκε, μόλις «κοκάλωσε» η κυλιόμενη, αλλά με γρήγορα αντανακλαστικά, και συγκεκριμένα τρία δευτερόλεπτα μετά, η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου συνέχισε να ανεβαίνει περπατώντας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού κατάλαβε ότι δε θα επαναλειτουργήσει ο μηχανισμός, την ακολούθησε.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, εξήγησε ότι τα δεδομένα από τη μονάδα ελέγχου έδειξαν πως ενεργοποιήθηκε ένας ενσωματωμένος μηχανισμός ασφαλείας στο επάνω μέρος του διαδρόμου. Ο ΟΗΕ απέδωσε το περιστατικό στον εικονολήπτη του Τραμπ, ο οποίος κινούνταν προς τα πίσω για να καταγράψει την άφιξη και πιθανόν άθελά του προκάλεσε το σταμάτημα.

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια ανέβηκαν με τα πόδια τις κυλιόμενες σκάλες του ΟΗΕ, όταν αυτές σταμάτησαν / Φωτογραφίες AP (Stefan Jeremiah)

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος είχε άλλη άποψη. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε σε ανάρτησή της ότι αν το σταμάτημα προκλήθηκε εσκεμμένα από υπάλληλο του ΟΗΕ τη στιγμή που ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία ανέβαιναν, τότε πρέπει να απολυθεί και να ερευνηθεί άμεσα».

Τραμπ: «Ευτυχώς που η Πρώτη Κυρία είναι σε καλή φυσική κατάσταση»

Αργότερα, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με χιούμορ στο περιστατικό, λέγοντας: «Αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε εξαιρετική φόρμα, θα είχε πέσει».

Τα προβλήματα, όμως, συνεχίστηκαν. Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του παραπονούμενος ότι το teleprompter δε λειτουργούσε. «Όποιος το χειρίζεται έχει μεγάλο πρόβλημα», σχολίασε, μέχρι που η λειτουργία αποκαταστάθηκε προς το τέλος.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ διευκρίνισε ότι τον έλεγχο του teleprompter είχε ο Λευκός Οίκος, με την ομάδα του Τραμπ να χρησιμοποιεί δικούς της υπολογιστές συνδεδεμένους στο σύστημα του ΟΗΕ, ώστε να ρυθμίσει την ταχύτητα προβολής σύμφωνα με τον ρυθμό ομιλίας του προέδρου.

Για την ιστορία, η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ κράτησε 57 λεπτά και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της γενικής συνέλευση. Η πρώτη ήταν η ιστορική ομιλία του Φιντέλ Κάστρο το 1979, που είχε διαρκέσει πάνω από 4 ώρες.