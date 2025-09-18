Στα άδυτα του CERN η Μάρα Ζαχαρέα με την κάμερα του Star

Το Star και η Μάρα Ζαχαρέα στα άδυτα του ερευνητικού κέντρου CERN

Το Star είχε την τύχη και την τιμή να ξεναγηθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα του κόσμου, το περίφημο CΕRN.

Σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το κέντρο της Ευρώπης βρίσκεται το ερευνητικό καμάρι της Ευρώπης. Το CΕRN. Ό, τι καλύτερο έχουν οι Ευρωπαίοι για να απαντήσουν στην τρομερή τεχνολογική κούρσα της Κίνας.

«Ο προϋπολογισμός του CΕRN αγγίζει το 1,4 δις ευρώ» δηλώνει στο ρεπορτάζ του Star o Κωνσταντίνος Φουντάς, Πρόεδρος του Συμβουλίου του CΕRN.

O Πρόεδρος του Συμβουλίου του CERN Κ. Φουντάς με την Μ. Ζαχαρέα

Όπως εξηγεί «είναι σαν μια μικρή πόλη». Η Ελλάδα συνεισφέρει με το 1% του προϋπολογισμού, με 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως επίσης επισήμανε η Μάρα Ζαχαρέα από την έδρα του CERN, «πίσω από αυτές τις πόρτες βρίσκεται ένα από τα πιο σύγχρονα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο. 12.000 ερευνητές, 3.000 εργαζόμενοι και έκταση όσο 300 γήπεδα ποδοσφαίρου. 250 από αυτούς τους επιστήμονες είναι Έλληνες.

250 Έλληνες επιστήμονες ανάμεσα στους 3.000 του CERN

H Ρόζι Νικολαΐδου, Φυσκός στο Ερευνητικό Κέντρο του Παρισίου, δηλώνει στη Μ.Ζαχαρέα: «Είμαστε οι αρχαιολόγοι του σύμπαντος».

Η ερευνήτρια φυσικός Ρ. Νικολαϊδου μιλά στη Μ. Ζαχαρέα

Από το CERN η δημιουργία του Ίντερνετ που άλλαξε τον κόσμο

Στις 6 Αυγούστου 1991 ένας Βρετανός επιστήμονας, εδώ στο CERN άλλαξε για πάντα την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Τιμ Μπέρνερς Λι έφτιαξε την πρώτη ιστοσελίδα. Γεννήθηκε το Ίντερνετ και ο κόσμος άρχισε να συνδέεται.

«Από το CERN δόθηκε δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρξε κάποια πατέντα, κάποια ευρεσιτεχνία και μπορούμε όλοι να φανταστούμε πως θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχε δοθεί» επισήμανε στη Μ. Ζαχαρέα η φυσικός επιταχυντών, Σοφία Κώστογλου,

Η φυσικός επιταχυντών στο CERN Σοφία Κώστογλου στη συνοιμιλία της με τη Μ. Ζαχαρέα

Δεν είναι όμως μόνο το Ίντερνετ. Οι εφαρμογές των επιστημονικών ερευνών του Cern είναι τεράστιες στη βιομηχανία, στην τεχνολογία και την ιατρική.

Η Ρόζι Νικολαΐδου εξήγησε στο Star: «Όπως ο τομογράφος που ανιχνεύει όγκους στον εγκέφαλο ή οι οθόνες αφής που είναι διαφανείς, όταν κάνουμε σκρόλ στο κινητό για να πηγαίνουμε από τη μία σελίδα στην άλλη, ήταν μία από τις εφαρμογές που προέκυψαν από την έρευνα αυτή».

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο τηλεοπτικός φακός του Star μπήκαν στα άδυτα του Data Center του CERN. Περιλαμβάνει 10.000 υπολογιστές, συνδεδεμένο δίκτυο σε 160 πανεπιστήμια σε πάνω από 40 χώρες και τεράστιο όγκο δεδομένων.

CERN: Ο μεγαλύτερος επιταχυντής ανδρονίων του κόσμου με μήκος 27 χιλιομέτρων

Το παράδειγμα που δίνει ο μηχανικός υπολογιστών Νίκος Παπαρηγόπουλος είναι εντυπωσιακό: «Για να δεις αυτά τα δεδομένα στο Νetflix πρέπει να κάτσεις σε μία καρέκλα 6.500 χρόνια και να βλέπεις ασταμάτητα».

Οι επιστήμονες έχουν στη διάθεσή τους τον μεγαλύτερο επιταχυντή ανδρονίων του κόσμου. Βρίσκεται σε βάθος 1000 μέτρων, κάτω από τη Γη, στα γαλλοελβετικά σύνορα και έχει μήκος 27 χιλιόμετρα.

Οι εφαρμογές του CERN στην καθημερινότητα

«Έχουμε δύο δέσμες που μπαίνουν σε αντίθετη φορά και αυτές οι δύο δέσμες κινούνται σε μία ταχύτητα τεράστια, σχεδόν ίση με την ταχύτητα του φωτός» τονίζει η Σ. Κώστογλου.

Οι χιλιάδες μαγνήτες του επιταχυντή ψύχονται σε θερμοκρασία που δεν υπάρχει στο σύμπαν. Μείον 270 βαθμοί Κελσίου! Γίνονται συνεχώς κρούσεις πρωτονίων και ιόντων με στόχο να ανακαλύψουμε πως γεννήθηκε στο Σύμπαν.

Για το αν είμαστε κοντά στο να το βρούμε η Σ. Κώστογλου απαντά: «Είμαστε κοντά και συνεχώς ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά»

To CERN ετοιμάζεται να κατακτήσει επιστημοινικές και τεχνολογικές κορυφές



Ο πρώτος επιταχυντής φτιάχτηκε το 1952 και έχει την ελληνική λέξη «συγχροκύκλοτρο».

«Συγχροκύκλοτρο»: Η ελληνική ονομασία του πρώτου επιταχυντή

Οι δεκαετίες πέρασαν και η τεχνολογία του CΕΡΝ οδηγεί ακόμα και σε «αυτοκινούμενα οχήματα. Δεν είναι ο σκοπός του Cern να φτιάξει αλλά όπως επισημαίνει όμως ο Ν. Χαριτωνίδης «η τεχνολογία που θα οδηγήσει στην κατασκευή τους, ναι εντάσσεται και αυτή στο Cern».

Μετά το πείραμα Άτλας που επιβεβαίωσε στο Cern, το 2012 την ύπαρξη του σωματιδίου Higgs ή αλλιώς το «Σωματίδιο του Θεού», το ερευνητικό κέντρο βάζει πλώρη για να φτιάξει έναν ακόμα μεγαλύτερο επιταχυντή. Θα είναι το πιο εκπληκτικό εργαλείο που θα έχει κατασκευαστεί ποτέ για την μελέτη των αρχών του Σύμπαντος.

«Σχεδιάζεται τώρα ένας καινούργιος, μεγαλύτερος επιταχυντής με στόχο άλλες ανακαλύψεις» τόνισε ο Ν. Φουντάς.

