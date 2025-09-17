Η Μάρα Ζαχαρέα και το Star στα άδυτα του CERN

Η Μάρα Ζαχαρέα ταξίδεψε στη Γενεύη και, με την κάμερα του Star, μπήκε στα άδυτα του CERN.

Το 1989, στους διαδρόμους του ερευνητικού κέντρου, ο Βρετανός φυσικός Τιμ Μπέρνερς-Λι άλλαξε για πάντα τον κόσμο, δημιουργώντας την πρώτη ιστοσελίδα.

Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο CERN είναι από τις πιο προηγμένες παγκοσμίως, με εφαρμογές που ξεπερνούν τα όρια της φυσικής: από την ιατρική και τη βιομηχανία έως τα αυτοοδηγούμενα οχήματα. «Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν;» Αυτό είναι το κοσμικό ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν οι 3.000 επιστήμονες που εργάζονται εκεί —ανάμεσά τους και 250 Έλληνες.

Το εργαλείο τους; Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC), ο μεγαλύτερος στον κόσμο.

Στην Μάρα Ζαχαρέα και το Star μιλούν:

Κωνσταντίνος Φουντάς , Πρόεδρος του Συμβουλίου του CERN

, Πρόεδρος του Συμβουλίου του CERN Νίκος Χαριτωνίδης , Ερευνητής Εφαρμοσμένης Φυσικής

, Ερευνητής Εφαρμοσμένης Φυσικής Σοφία Κώστογλου , Φυσικός Επιταχυντών

, Φυσικός Επιταχυντών Ρόζι Νικολαΐδου , Φυσικός στο Ερευνητικό Κέντρο του Παρισίου

, Φυσικός στο Ερευνητικό Κέντρο του Παρισίου Νίκος Παπαρρηγόπουλος , Μηχανικός Υπολογιστών

, Μηχανικός Υπολογιστών Σήλια Στεργίου, Διδακτορική Φοιτήτρια CERN