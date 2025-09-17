Η Μάρα Ζαχαρέα και το Star στα άδυτα του CERN

Η Μάρα Ζαχαρέα ταξίδεψε στη Γενεύη και, με την κάμερα του Star, μπήκε στα άδυτα του CERN.
Το 1989, στους διαδρόμους του ερευνητικού κέντρου, ο Βρετανός φυσικός Τιμ Μπέρνερς-Λι άλλαξε για πάντα τον κόσμο, δημιουργώντας την πρώτη ιστοσελίδα.
Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο CERN είναι από τις πιο προηγμένες παγκοσμίως, με εφαρμογές που ξεπερνούν τα όρια της φυσικής: από την ιατρική και τη βιομηχανία έως τα αυτοοδηγούμενα οχήματα. «Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν;» Αυτό είναι το κοσμικό ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν οι 3.000 επιστήμονες που εργάζονται εκεί —ανάμεσά τους και 250 Έλληνες.
Το εργαλείο τους; Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC), ο μεγαλύτερος στον κόσμο.
Στην Μάρα Ζαχαρέα και το Star μιλούν:
- Κωνσταντίνος Φουντάς, Πρόεδρος του Συμβουλίου του CERN
- Νίκος Χαριτωνίδης, Ερευνητής Εφαρμοσμένης Φυσικής
- Σοφία Κώστογλου, Φυσικός Επιταχυντών
- Ρόζι Νικολαΐδου, Φυσικός στο Ερευνητικό Κέντρο του Παρισίου
- Νίκος Παπαρρηγόπουλος, Μηχανικός Υπολογιστών
- Σήλια Στεργίου, Διδακτορική Φοιτήτρια CERN