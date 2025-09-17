Η Μάρα Ζαχαρέα και το Star στα άδυτα του CERN

Αναλυτικό ρεπορτάζ την Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
17.09.25 , 16:40 GNTM 2025: Την Παρασκευή 19.9.25 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα!
17.09.25 , 16:37 Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.25 , 16:09 Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
17.09.25 , 15:56 Τα Φαντάσματα κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή 28/9 στις 21:00 στο Star
17.09.25 , 15:56 Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη
17.09.25 , 15:53 Εκτός τελικού ο Μίλτος Τεντόγλου
17.09.25 , 15:52 Αλέξης Φούκος: Η Επιτυχημένη Επέμβαση Τεχνικού Φακού Που Έκανε Στο Μάτι Του
17.09.25 , 15:37 «Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
17.09.25 , 15:16 Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά
17.09.25 , 14:48 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 14:47 Τροχαίο: «Έχασα το παιδί μου. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»
17.09.25 , 14:43 Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι δημιουργικά αγχωμένη γι’ αυτή τη σεζόν
17.09.25 , 14:41 «Θα σου κάνω μεγάλο κακό» - Ο καβγάς της Ειρήνης Μουρτζούκου με την Πόπη
17.09.25 , 14:38 Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
«Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
Γιώργος Παράσχος: Ο καρκίνος «χτύπησε» και τη σύντροφό του - «Ήταν ένα σοκ»
Το ζεύγος Τραμπ στο Λονδίνο - Η μεγαλειώδης υποδοχή από Κάρολο & Καμίλα
Παντρεύεται η Μαίρη Μηλιαρέση - H πρόταση γάμου και η «δαχτυλιδάρα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μάρα Ζαχαρέα ταξίδεψε στη Γενεύη και, με την κάμερα του Star, μπήκε στα άδυτα του CERN.

Το 1989, στους διαδρόμους του ερευνητικού κέντρου, ο Βρετανός φυσικός Τιμ Μπέρνερς-Λι άλλαξε για πάντα τον κόσμο, δημιουργώντας την πρώτη ιστοσελίδα.

Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο CERN είναι από τις πιο προηγμένες παγκοσμίως, με εφαρμογές που ξεπερνούν τα όρια της φυσικής: από την ιατρική και τη βιομηχανία έως τα αυτοοδηγούμενα οχήματα. «Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν;» Αυτό είναι το κοσμικό ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν οι 3.000 επιστήμονες που εργάζονται εκεί —ανάμεσά τους και 250 Έλληνες.

Το εργαλείο τους; Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC), ο μεγαλύτερος στον κόσμο.

Η Μάρα Ζαχαρέα και το Star στα άδυτα του CERN

Στην Μάρα Ζαχαρέα και το Star μιλούν:

  • Κωνσταντίνος Φουντάς, Πρόεδρος του Συμβουλίου του CERN
  • Νίκος Χαριτωνίδης, Ερευνητής Εφαρμοσμένης Φυσικής
  • Σοφία Κώστογλου, Φυσικός Επιταχυντών
  • Ρόζι Νικολαΐδου, Φυσικός στο Ερευνητικό Κέντρο του Παρισίου
  • Νίκος Παπαρρηγόπουλος, Μηχανικός Υπολογιστών
  • Σήλια Στεργίου, Διδακτορική Φοιτήτρια CERN
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CERN
 |
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top