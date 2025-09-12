ΗΠΑ: Οργή για τον θάνατο της 23χρονης Ιρίνα

Ο σύντροφός της ξεσπά για τη δικαστή που άφησε ελεύθερο τον δολοφόνο

Τα βέλη του εναντίον της δικαστού που άφησε ελεύθερο τον δολοφόνο της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα εκτόξευσε ο σύντροφός της, που «έσπασε» για πρώτη φορά τη σιωπή του. 

ΗΠΑ: Σκοτώνει 23χρονη μέσα στο τρένο και φεύγει ανενόχλητος– Βίντεο

Με μια σειρά από αναρτήσεις στο Instagram, ο Στας Νικούλτσια καταφέρεται εναντίον της δικαστού, η οποία άφησε ελεύθερο τον 35χρονο δολοφόνο της Ιρίνα πριν από επτά μήνες με μια γραπτή υπόσχεση ότι θα γύρναγε στο δικαστήριο την ημερομηνία που του είχε ορίσει. 

ΗΠΑ: Οργή για τον θάνατο της 23χρονης Ιρίνα

Σε άλλη του ανάρτηση όμως καυτηρίασε και την απαθή στάση των συνεπιβατών της 23χρονης, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα για να τη βοηθήσουν. 

ΗΠΑ: Οργή για τον θάνατο της 23χρονης Ιρίνα

Η Ιρίνα και ο Σαμ είχαν πρόσφατα μετακομίσει σε κοινό σπίτι σε ένα διαμέρισμα στο Σάρλοτ. Ο νεαρός αποχαιρέτησε τη σύντροφό του με μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, από παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές. 

ΗΠΑ: Οργή για τον θάνατο της 23χρονης Ιρίνα

Η 23χρονη Ουκρανή δολοφονήθηκε μέσα στο βαγόνι τρένου στο Σάρλοτ, από έναν 35χρονο με ιστορικό βίαιων επιθέσεων, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. 

Μάλιστα ο 35χρονος είχε καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για μια υπόθεση επίθεσης, όμως η δικαστής, αντί να αποφασίσει την προφυλάκισή του, τον άφησε ελεύθερο, βασιζόμενη απλά στην υπόσχεσή του ότι θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο την ημερομηνία που του όρισε. 

 

 

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας της 23χρονης, η οποία είχε πάει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε αυτό φαίνεται ο 35χρονος μετά την επίθεση να βγαίνει από το τρένο με το αιματοβαμμένο μαχαίρι, χωρίς κανείς να τον σταματά. 

Αρκάς: «Λευκή Ουκρανή δεν πουλάει το θέμα»

Την ίδια ώρα ο Αρκάς, με ένα σκίτσο του στηλιτεύει την επιλεκτική ευαισθησία που επικρατεί για συγκεκριμένα γεγονότα. 

«Λευκή Ουκρανή, δεν πουλάει το θέμα», γράφει ο Αρκάς στο σκίτσο του, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η δολοφονία της 23χρονης δεν πήρε μεγάλη διάσταση στα μέσα ενημέρωσης. 

ΗΠΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΤΡΕΝΟ
 |
ΟΥΚΡΑΝΗ
