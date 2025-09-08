ΗΠΑ: Σκοτώνει 23χρονη μέσα στο τρένο και φεύγει ανενόχλητος– Βίντεο

Έβγαλε ξαφνικά σουγιά και άρχισε να καρφώνει την άτυχη κοπέλα

Βόρεια Καρολίνα: Η Στιγμή Της Δολοφονίας 23χρονης Σε Τρένο
Ένα σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας μιας 23χρονης μέσα σε τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας κάνει τον γύρο του διαδικτύου. 

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα να κάθεται ανυποψίαστη μέσα στο τρένο. Ξαφνικά ένας άνδρας που καθόταν από πίσω της έβγαλε έναν σουγιά και άρχισε να της τον καρφώνει με μανία. 

 

 

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε ατάραχος προς τις πόρτες του συρμού, με το μαχαίρι του να στάζει αίμα και κανέναν από τους επιβάτες να μην τον σταματά. 

 

 

Όπως έγινε γνωστό, δράστης είναι ο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, ο οποίος τελικά συνελήφθη δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό. 

 

 

Ο 35χρονος δε γνώριζε την 23χρονη, η οποία είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και τα αδέλφια της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

 

 

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. ο δράστης είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. 

 

 

Όσοι γνώριζαν την 23χρονη κάνουν λόγο για μια χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη, που αγαπούσε τη γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων. 

Μάλιστα, γείτονές της είπαν ότι λάτρευε τα ζώα και συχνά φρόντιζε τα κατοικίδιά τους, όποτε εκείνοι έπρεπε να λείψουν από το σπίτι. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
