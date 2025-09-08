ΗΠΑ: Σκοτώνει 23χρονη μέσα στο τρένο και φεύγει ανενόχλητος– Βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας μιας 23χρονης μέσα σε τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα να κάθεται ανυποψίαστη μέσα στο τρένο. Ξαφνικά ένας άνδρας που καθόταν από πίσω της έβγαλε έναν σουγιά και άρχισε να της τον καρφώνει με μανία.

In Charlotte, 34-year-old Decarlos Brown Jr, a homeless man with a criminal history, allegedly stabbed and killed 22-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska in a brutal attack



Στη συνέχεια κατευθύνθηκε ατάραχος προς τις πόρτες του συρμού, με το μαχαίρι του να στάζει αίμα και κανέναν από τους επιβάτες να μην τον σταματά.

Όπως έγινε γνωστό, δράστης είναι ο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, ο οποίος τελικά συνελήφθη δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska was fatally stabbed in an unprovoked attack by 34-year-old Decarlos Brown Jr. on Charlotte's Lynx Blue Line train



Ο 35χρονος δε γνώριζε την 23χρονη, η οποία είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και τα αδέλφια της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

She came to this country to be safe.



She came here to escape war.



In a twisted irony, Iryna Zarutska was fatally stabbed, including once in the neck, as she commuted aboard a North Carolina train.



She was so very beautiful.



Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. ο δράστης είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Όσοι γνώριζαν την 23χρονη κάνουν λόγο για μια χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη, που αγαπούσε τη γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων.

Μάλιστα, γείτονές της είπαν ότι λάτρευε τα ζώα και συχνά φρόντιζε τα κατοικίδιά τους, όποτε εκείνοι έπρεπε να λείψουν από το σπίτι.