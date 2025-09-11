Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Η νέα αίτηση αποφυλάκισης του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, που δολοφόνησε το πρώην μέλος των Beatles, Τζον Λένον το 1980 στο Μανχάταν, απορρίφθηκε για 14η φορά, όπως ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της Νέας Υόρκης.

Ο 70χρονος Τσάπμαν εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής αποφυλακίσεων στις 27 Αυγούστου και η απόφαση δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο, από το αρμόδιο υπουργείο των ΗΠΑ.

Ο Λένον πυροβολήθηκε θανάσιμα τη νύχτα της 8ης Δεκεμβρίου 1980 από τον 25χρονο τότε Τσάπμαν καθώς επέστρεφε μαζί με την σύζυγό του, Γιόκο Όνο στο διαμέρισμά τους, στο Upper West Side.

