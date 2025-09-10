Σουηδία: Κατέρρευσε μπροστά στους δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας

Έχασε τις αισθήσεις της στην πρώτη της παρουσίαση

10.09.25 , 09:36 Σουηδία: Κατέρρευσε μπροστά στους δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας
Σουηδία: Κατέρρευσε Η Νέα Υπουργός Υγείας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναστάτωση επικράτησε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση της νέας υπουργού Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λαν, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η Σουηδέζα υπουργός να χάνει τις αισθήσεις της και να πέφτει με το πρόσωπο στο πάτωμα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

 

 

Αμέσως όσοι ήταν κοντά της έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Η Λαν απομακρύνθηκε από την αίθουσα για να της παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα, οι υπόλοιποι υπουργοί επέστρεψαν, ωστόσο η αίθουσα Τύπου έκλεισε για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε διαφορετικό χώρο για τη συνέχεια της ενημέρωσης.

Η Ελίζαμπετ Λαν είχε ανακοινωθεί νωρίτερα ως η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση της Acko Ankarberg Johansson, η οποία παραιτήθηκε τόσο από το υπουργείο όσο και από το κοινοβούλιο.

Η ηγέτιδα των Χριστιανοδημοκρατών Έμπα Μπους δήλωσε ότι η Johansson «έθεσε ισχυρές βάσεις, αλλά η επόμενη φάση απαιτεί τεράστιες αντοχές».

Ποια είναι η Ελίζαμπετ Λαν

Η Ελίζαμπετ Λαν είναι η νέα υπουργός Υγείας μετά την Acko Ankarberg Johansson στην Σουηδία. 

Υπήρξε  δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ. Είναι 48 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Månsarp, έξω από το Jönköping, και, σύμφωνα με το προφίλ της στο Linkedin, έχει εργαστεί ως περιφερειακή διευθύντρια της οργάνωσης Rädda barnen, στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και στο Γραφείο της Κυβέρνησης ως αναπληρώτρια διευθύντρια.

Εργάστηκε επίσης για σύντομο χρονικό διάστημα ως υφυπουργός στο γραφείο συντονισμού των Χριστιανοδημοκρατών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα ειρήνης και ανάπτυξης και στις πολιτικές επιστήμες.

Την περασμένη Δευτέρα, η ηγέτιδα του σουηδικού κόμματος KD, Acko Ankarberg Johansson, ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στα social media ότι παραιτείται από το αξίωμα της υπουργού Υγείας και αποχωρεί από το κοινοβούλιο. 

Μια εβδομάδα νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μια θητεία. 

