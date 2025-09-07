Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράσει τον Έλληνα σέρφερ

Θρήνος στο Σίδνεϊ για τον Μέρκιουρι Ψυλλάκη

Στο «φως» ήρθε βίντεο από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε παραλία του Σίδνεϊ, με θύμα τον 57χρονο ομογενή που έχασε τη ζωή του όταν δέχτηκε φονική επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε σέρφινγκ.

Έλληνας ο σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης κόβει την ανάσα. Ο άτυχος Μερκούρης Ψυλλάκης φαίνεται να δίνει μάχη για να ξεφύγει από τα κοφτερά δόντια του θαλάσσιου θηρευτή, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι τελευταίες του λέξεις πριν χαθεί στα νερά ήταν συγκλονιστικές, εκλιπαρώντας να μη «χτυπηθεί».

Νεκρός Έλληνας μετά από επίθεση καρχαρία

Ο 57χρονος βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή, μαζί με φίλους του, όλοι έμπειροι σέρφερς, όταν ο καρχαρίας όρμησε πάνω του. Η επίθεση ήταν μοιραία: ο άνδρας υπέστη βαρύτατα τραύματα, έχασε πολύ αίμα και υπέκυψε λίγο αργότερα.

Σκηνές οδύνης εκτυλίχθηκαν στην παραλία, όπου συγγενείς του θύματος έφτασαν συντετριμμένοι. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού. 

Μέρκιουρι Ψιλλάκης

Ο Μέρκιουρι Ψυλλάκης / Φωτογραφία Facebook

Η αστυνομία του Σίδνεϊ απέκλεισε την παραλία και, σε συνεργασία με ειδικούς, προσπαθεί να ταυτοποιήσει το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε. Έχουν μάλιστα επιστρατευτεί drones για τον εντοπισμό του.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας έκανε λόγο για μια «φρικτή τραγωδία» και εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2022, με θύμα έναν Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του από λευκό καρχαρία.

