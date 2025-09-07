Λισαβόνα: Η αιτία που προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός για το τραγικό δυστύχημα με το δημοφιλές τραμ της Πορτογαλίας αναφέρει ότι το καλώδιο που συνέδεε τις δύο καμπίνες έσπασε ξαφνικά.
Το ατύχημα έγινε την Τετάρτη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21. Οι αρχές το χαρακτήρισαν ως «μία από τις πιο σοβαρές τραγωδίες που έχει ζήσει η Λισαβόνα τα τελευταία χρόνια».
Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Ερευνών Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, οι δύο καμπίνες είχαν διανύσει μόλις έξι μέτρα όταν χάθηκε η ισορροπία που κρατούσε το καλώδιο. Το συγκεκριμένο τραμ, γνωστό ως Elevador da Gloria, ανεβαίνει και κατεβαίνει έναν απότομο λόφο στο κέντρο της πόλης. Όταν έσπασε το καλώδιο, η καμπίνα που βρισκόταν στην κορυφή άρχισε να κατηφορίζει ανεξέλεγκτα.
Ο χειριστής προσπάθησε να σταματήσει το όχημα χρησιμοποιώντας όλα τα φρένα, όμως αυτά δεν λειτούργησαν και το τραμ συνέχισε να επιταχύνει στην κατηφόρα. Οι έρευνες στο σημείο έδειξαν αμέσως ότι το καλώδιο είχε κοπεί στο σημείο σύνδεσης με την καμπίνα.
Το Elevador da Gloria είναι τελεφερίκ που λειτουργεί με συρματόσχοινα: η κατερχόμενη καμπίνα τραβά προς τα πάνω την άλλη, με τη δύναμη του βάρους της. Μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 40 επιβάτες, καθιστούς και όρθιους.
Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ακριβώς βρίσκονταν μέσα σε κάθε καμπίνα τη στιγμή του ατυχήματος. Το τραμ που εκτροχιάστηκε βρισκόταν σε λειτουργία από το 1914.
Η τελική έκθεση με τα ακριβή αίτια και τα συμπεράσματα του δυστυχήματος θα δημοσιευθεί αργότερα. Αν δεν είναι έτοιμη μέσα σε έναν χρόνο, θα υπάρξει ενδιάμεση αναφορά.