Λισαβόνα: Η αιτία που προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ

Τι αναφέρει η έκθεση

Κοσμος
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων της τραγωδίας στη Λισαβόνα / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός για το τραγικό δυστύχημα με το δημοφιλές τραμ της Πορτογαλίας αναφέρει ότι το καλώδιο που συνέδεε τις δύο καμπίνες έσπασε ξαφνικά.

Θαύμα στην Πορτογαλία: Ζωντανός ο πατέρας 3χρονου που θεωρείτο νεκρός

Το ατύχημα έγινε την Τετάρτη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21. Οι αρχές το χαρακτήρισαν ως «μία από τις πιο σοβαρές τραγωδίες που έχει ζήσει η Λισαβόνα τα τελευταία χρόνια».

Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Ερευνών Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, οι δύο καμπίνες είχαν διανύσει μόλις έξι μέτρα όταν χάθηκε η ισορροπία που κρατούσε το καλώδιο. Το συγκεκριμένο τραμ, γνωστό ως Elevador da Gloria, ανεβαίνει και κατεβαίνει έναν απότομο λόφο στο κέντρο της πόλης. Όταν έσπασε το καλώδιο, η καμπίνα που βρισκόταν στην κορυφή άρχισε να κατηφορίζει ανεξέλεγκτα.

Τραμ Πορτογαλία

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας στη Λισαβόνα / AP Armando Franca)

Τραμ Λισαβόνα

Τραγωδία Λισαβόνα

Τραγωδία με τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Δυστύχημα με τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Ο χειριστής προσπάθησε να σταματήσει το όχημα χρησιμοποιώντας όλα τα φρένα, όμως αυτά δεν λειτούργησαν και το τραμ συνέχισε να επιταχύνει στην κατηφόρα. Οι έρευνες στο σημείο έδειξαν αμέσως ότι το καλώδιο είχε κοπεί στο σημείο σύνδεσης με την καμπίνα.

Το Elevador da Gloria είναι τελεφερίκ που λειτουργεί με συρματόσχοινα: η κατερχόμενη καμπίνα τραβά προς τα πάνω την άλλη, με τη δύναμη του βάρους της. Μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 40 επιβάτες, καθιστούς και όρθιους.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ακριβώς βρίσκονταν μέσα σε κάθε καμπίνα τη στιγμή του ατυχήματος. Το τραμ που εκτροχιάστηκε βρισκόταν σε λειτουργία από το 1914.

Η τελική έκθεση με τα ακριβή αίτια και τα συμπεράσματα του δυστυχήματος θα δημοσιευθεί αργότερα. Αν δεν είναι έτοιμη μέσα σε έναν χρόνο, θα υπάρξει ενδιάμεση αναφορά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
