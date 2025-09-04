Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες

Σοκαριστικές εικόνες από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια - 17 νεκροί

Κοσμος
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από τον δυστύχημα του φημισμένου τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας

Σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X δείχνει ντόπιους να τρέχουν στο σημείο του δυστυχήματος για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβατών. 

 

 

Στο βίντεο ακούγονται παιδικά κλάματα κι ένας άνδρας έντρομος να φωνάζει «υπάρχουν παιδιά κάτω από το τελεφερίκ». 

τελεφερίκ Λισαβόνα 1

Σε άλλα βίντεο φαίνονται διασώστες να ανασύρουν θύματα από το διαλυμένο τελεφερίκ, το οποίο μετέφερε ανθρώπους σε μια πλαγιά λόφου στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

 

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών της Πορτογαλίας, μεταξύ των νεκρών υπάρχουν τουρίστες.

τελεφερίκ Λισαβόνα 2

«Καθώς το βαγόνι ετοιμαζόταν να σταματήσει, υπέστη μια μικρή ανατάραξη και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα φυσικά τρόμαξαν. Ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αμέσως μετά, είδαμε το τελεφερίκ που ερχόταν από πάνω να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα, χωρίς φρένα» δήλωσε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador, η Τερέζα ντ' Αβό.

 

 

«Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά», πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι το τελεφερίκ Γκλόρια «έπεσε στη στροφή και συνετρίβη σε ένα κτίριο».

Υπάλληλος καταστήματος κοντά στο τελεφερίκ, άκουσε έναν κρότο και είδε την αναταραχή που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά. 

τελεφερίκ Λισαβόνα 3

«Ήταν κάτι ασυνήθιστο για μια τόσο ήσυχη πόλη όπως η Λισαβόνα», είπε.  «Ξαφνικά, μια τουρίστρια μπήκε στο κατάστημά, κάθισε και άρχισε να κλαίει και κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί», πρόσθεσε.

 

 

Ο Φαρίντ Σόβρο, ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή αρχικά σκέφτηκε ότι έγινε κάποια έκρηξη. Εγκατέλειψε το μαγαζί του τρέχοντας, μόλις άκουσε τις φωνές και είδε καπνό να βγαίνει από το τελεφερίκ.

«Μόλις άκουσα τον θόρυβο, έτρεξα εκεί, μαζί με έναν οδηγό. Μόλις έφτασα, είδα ένα πτώμα. Ποτέ δεν έχω δει τόσους πολλούς νεκρούς μαζί. Είδα μια γυναίκα να έχει χάσει το ένα της πόδι. Νιώθω νεκρός μέσα μου», είπε.

Λισαβόνα τελεφερίκ: Ταυτοποιήθηκε ο πρώτος νεκρός

Ο πρώτος νεκρός της τραγωδίας στη Λισαβόνα έχει πλέον ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Correio da Manha, ο υπεύθυνος για τα φρένα του τελεφερίκ, André Jorge Gonçalves Marques, σκοτώθηκε. 

 

 

Οι συνάδελφοί του εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον χαμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Εκ μέρους όλων, στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», έγραφε μια ανάρτηση.

τελεφερίκ Λισαβόνα 4

Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής της Μονάδας Σχεδιασμού Εκδηλώσεων, Πρωτοκόλλου του Κράτους και Διαχείρισης Κρίσεων (UPPEC) στο INEM, επιβεβαίωσε ότι όλα τα θύματα έχουν πλέον απομακρυνθεί από το τελεφερίκ.

Όπως είπε, ένα τρίχρονο παιδί από τη Γερμανία έχει τραυματιστεί, αλλά δε βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Observador, η έγκυος μητέρα του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

τελεφερίκ Λισαβόνα 5

Πηγές ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και «μη Πορτογάλοι» πολίτες. Μερικοί από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Sao Jose της Λισαβόνας και άλλοι στο νοσοκομείο Santa Maria της πόλης. 

Λισαβόνα τελεφερίκ: «Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος»

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο SIC, ένας κάτοικος που περνούσε από το σημείο τη στιγμή του δυστυχήματος, δήλωσε πως το τελεφερίκ προσέκρουσε σε ένα κτίριο, καθώς κατέβαινε τον απότομο δρόμο και έχοντας αναπτύξει πλήρη ταχύτητα.

 

 

«Χτύπησε ένα κτίριο με δύναμη και κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δεν είχε φρένα», είπε. 

Μάρτυρες είπαν ότι το κτίριο στο οποίο έπεσε το τελεφερίκ είναι ξενοδοχείο και ότι τα θύματα έχασαν τις αισθήσεις τους μετά την πρόσκρουση. 

«Η αστυνομία χρειάστηκε λιγότερο από πέντε λεπτά για να φτάσει και μας είπε να επιστρέψουμε και τα πρώτα ασθενοφόρα άρχισαν να φτάνουν πέντε λεπτά αργότερα. Ένα από τα θύματα που είδα ήταν χτυπημένο παντού και καλυμμένο με αίμα. Πολλοί άνθρωποι φαινόταν να είναι αναίσθητοι», δήλωσε κάτοικος της Λισαβόνας.

Λισαβόνα τελεφερίκ: «Είναι πολύ πιθανό να έσπασε το καλώδιο έλξης»

Η αιτία του δυστυχήματος δεν έγινε αμέσως γνωστή. Όπως είπε στη SIC Notícias, o Φερνάντο Νούνες ντα Σίλβα, πρώην μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λισαβόνας και ειδικός μηχανικός, «είναι πολύ πιθανό να έσπασε το καλώδιο έλξης και όταν έσπασε αυτό το καλώδιο τα φρένα δε λειτούργησαν». 

 

 

«Το κατερχόμενο βαγόνι απέκτησε ορμή και συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος εξήγησε ότι τα τελεφερίκ «έχουν μια πολύ στιβαρή μεταλλική δομή και κατασκευάστηκαν σε μια εποχή που οι πολύ άκαμπτες κατασκευές ήταν πολύτιμες». 

τελεφερίκ Λισαβόνα 6

«Για να βρεθεί το τελεφερίκ σε αυτή την κατάσταση, έπρεπε να χτυπηθεί πολύ δυνατά. Δεν υπάρχει καταγραφή αντίστοιχου ατυχήματος τις τελευταίες δεκαετίες», είπε.

 

 

«Κάτι που προκαλεί έκπληξη είναι ότι τα φρένα δε λειτούργησαν, επειδή όταν συμβαίνει μια τέτοια κατάσταση, υπάρχουν συσκευές στο όχημα που επιτρέπουν την εφαρμογή πέδησης. Ακόμα κι αν αυτό δεν αποτρέψει τον εκτροχιασμό, θα μπορούσε να είχε μειώσει τις επιπτώσεις», συνέχισε.

Στέλεχος της Fectrans (Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών και Επικοινωνιών) δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι οι εργαζόμενοι της Carris είχαν αναφέρει προβλήματα με το καλώδιο έλξης, που προκαλούσαν δυσκολίες στο φρενάρισμα.

τελεφερίκ Λισαβόνα 7

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευματα του πορτογαλικού Τύπου, ο ανελκυστήρας Glória υποβλήθηκε σε συντήρηση μεταξύ 26 Αυγούστου και 30 Σεπτεμβρίου πέρυσι. Η εταιρεία Carris διαβεβαίωσε επίσης ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν».

Η τραγωδία συνέβη την Τετάρτη γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα). Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, 8 γυναίκες, 7 άνδρες και δύο θύματα που αναμένεται να ταυτοποιηθούν, ενώ 21 τραυματίστηκαν. 

Μετά το θανατηφόρο περιστατικό, η κυβέρνηση της Λισαβόνας ανακοίνωσε εθνική ημέρα πένθους την Πέμπτη και το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.

