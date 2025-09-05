Θαύμα στην Πορτογαλία: Ζωντανός ο πατέρας 3χρονου που θεωρείτο νεκρός

Σε τριήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η Πορτογαλία μετά το τραγικό δυστύχημα με το φημισμένο τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα. Πέντε από τα θύματα της τραγωδίας ταυτοποιήθηκαν από τις πορτογαλικές αρχές. Ωστόσο χθες αργά το βράδυ ήρθε η ανατροπή, καθώς Γερμανός, πατέρας ενός τρίχρονου, που συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους νεκρούς, βρέθηκε τελικά ζωντανός σε νοσοκομείο της Λισαβόνας.

Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, η οικογένεια είχε ενημερωθεί για τον θάνατο του πατέρα του παιδιού και πήγε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Λισαβόνας για να προσπαθήσει να αναγνωρίσει τη σορό. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον βρουν ανάμεσα στα θύματα.

Στη συνέχεια, στο κέντρο της Λισαβόνας, τα μέλη της οικογένειας έδειξαν τη φωτογραφία του άνδρα σε έναν αστυνομικό, ο οποίος τους οδήγησε στο Νοσοκομείο Σαν Ζοζέ, όπου νοσηλευόταν ένας 46χρονος χωρίς ταυτοποίηση.

Τα μέλη της οικογένειας του 46χρονου μόλις τον αντίκρισαν, ξέσπασαν σε κλάματα ανακούφισης, αφού μέχρι τότε πίστευαν ότι ήταν νεκρός.

Ο 3χρονος έλαβε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας, όπως επιβεβαίωσε πηγή του νοσοκομείου στην εφημερίδα Público.

Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι έγκυος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση στο Νοσοκομείο Σάντα Μαρία.

Λισαβόνα: Τα θύματα της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, ταυτοποιήθηκαν πέντε από τους 16 νεκρούς από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ.

Ανάμεσά τους είναι πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Γερμανός, ένας Ουκρανός, ένας Ελβετός κι ένας Αμερικανός.

Πρόκειται για τους:

Sandra Coelho, υπάλληλος της μεγαλύτερης φιλανθρωπικής οργάνωσης της Πορτογαλίας, Santa Casa da Misericórdia, με έδρα τη Λισαβόνα.

Alda Matias, Πορτογαλίδα δικηγόρος και υπάλληλος της ίδιας εταιρείας.

Ana Lopes, επίσης από την Santa Casa da Misericórdia, η οποία αφήνει πίσω της μια κόρη.

Pedro Trinidade, καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διαιτητής βόλεϊ.

André Marques, 40 ετών, υπάλληλος και φρέναρχος του τελεφερίκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο χειριστήριο του οχήματος. Ο Marques εργαζόταν για την Carris, την εταιρεία που διαχειρίζεται τα τελεφερίκ και τα λεωφορεία της Λισαβόνας, για 15 χρόνια και αφήνει πίσω του δύο μικρά παιδιά.

Μεταξύ των 22 τραυματιών περιλαμβάνονται τέσσερις Πορτογάλοι, δύο Γερμανοί, δύο Ισπανοί, ένας Νοτιοκορεάτης, ένας Καναδός, ένας Ιταλός, ένας Γάλλος, ένας Ελβετός, ένας Μαροκινός και ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Λισαβόνα: Είχε γίνει επιθεώρηση στο τελεφερίκ λίγο πριν το δυστύχημα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador, το τελεφερίκ Γκλόρια είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα.

Όπως αναφέρει, ο έλεγχος διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης, διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και επισημάνθηκε πως χρειαζόταν αντικατάσταση καλωδίου στο τελεφερίκ εντός 263 ημερών.

Το διάσημο κίτρινο και λευκό Elevador da Glória ήταν γεμάτο με ντόπιους και ξένους τουρίστες όταν, λίγο μετά τις 18:00 την Τετάρτη, εκτροχιάστηκε και χτύπησε με μεγάλη σφοδρότητα σε κτίριο, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 22 να τραυματιστούν.

Μάρτυρες περιέγραψαν τη φρίκη τη στιγμή που το όχημα κατηφόριζε ανεξέλεγκτα πριν εκτροχιαστεί κοντά στην Πλατεία Restauradores.

Η Teresa d'Avó είπε στο κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ «χτύπησε με βαναυσότητα ένα κτίριο και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο», ενώ ήταν βέβαιη πως υπήρχε άτομο στον δρόμο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο Abel Esteves, 75 ετών, που ταξίδευε με τη γυναίκα και τον εγγονό του, περιέγραψε τη στιγμή που το όχημα έχανε τον έλεγχο:

«Είπα στη γυναίκα μου: “Εδώ θα πεθάνουμε όλοι”. Πήρε τρομερή ταχύτητα, στράφηκε ελάχιστα και χτύπησε το κτίριο με ένα δυνατό κρότο».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική της Λισαβόνας αιτία του δυστυχήματος ήταν πιθανώς καλώδιο που χαλάρωσε, αν και η εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ τόνισε πως δεν μπορεί να αποκλείσει άλλους λόγους και ότι η κατάσταση είναι «αδιανόητη και ασυνήθιστη».

Προκαταρκτική έκθεση αναμένεται να συνταχθεί από τις Αρχές σε 45 ημέρες.