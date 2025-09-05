Μ. Βρετανία: Κρίση στην κυβέρνηση Στάρμερ - Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος

Το φορολογικό σκάνδαλο της Ρέινερ έφερε ανασχηματισμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

Πηγή: Πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AP Photo/Jon Super
Ανασχηματισμό προκάλεσε στην κυβέρνηση Στάρμερ της Μεγάλης Βρετανίας η παραίτηση της αντιπροέδρου της  Άντζελα Ρέινερ, λόγω φορολογικού σκανδάλου. 

Ο Ντέιβιντ Λάμι ορίστηκε νέος υπουργός Δικαιοσύνης, η Ιβέτ Κούπερ νέα υπουργός Εξωτερικών και η Σαμπάνα Μαχμούντ νέα υπουργός Εσωτερικών, μετά την ανακατάταξη που έφεραν η παραίτηση Ρέινερ και οι απομακρύνσεις των Μάρεϊ και Πάουελ στην κυβέρνηση Στάρμερ.

Η Βρετανία «αδειάζει» Μακρόν: «Καμία συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία»

Η Λάμι ήταν υπουργός Εξωτερικών, η Κούπερ υπηρετούσε ως υπουργός Εσωτερικών, ενώ η Μαχμούντ ήταν υπουργός Δικαιοσύνης.

Η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι  κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος, σε ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης (...), καθώς και από τη θέση της αντιπροέδρου του Εργατικού Κόμματος», έγραψε η βουλευτής.

Στη Ντάουνινγκ Στριτ ο Ζελένσκι: Θα σταθούμε δίπλα σας είπε ο Στάρμερ

Η Ρέινερ, 45 ετών, είναι η όγδοη και η πιο πρόσφατη αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές... Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τόνισε ότι η Ρέινερ έλαβε τη σωστή απόφαση.

Με τους Εργατικούς να υπολείπονται στις δημοσκοπήσεις από το λαϊκιστικό Reform UK, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του. 

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Στάρμερ και η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η απώλεια της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά επειδή η Ρέινερ, κόρη έφηβης μητέρας από την εργατική τάξη που έφθασε σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο.

Κατά καιρούς προβαλλόμενη ως πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, η Ρέινερ  αναγκάστηκε να απευθυνθεί την Τετάρτη σε ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα, αφού η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος σχετικά με την πληρωμή του φόρου.

Σε μια συνέντευξη στην οποία φάνηκε να κοντεύει να δακρύσει, η Ρέινερ περιέγραψε πως δημιούργησε ένα καταπίστευμα για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει διά βίου αναπηρίες λόγω τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό της από το οικογενειακό της σπίτι στη βόρεια Αγγλία για να πληρώσει για ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χοβ της νότιας Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο συντελεστή φόρου που χρεωνόταν κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού έλαβε περαιτέρω νομικές συμβουλές, είπε στη συνέχεια ότι είχε κάνει λάθος και λάμβανε μέτρα για να πληρώσει τον πρόσθετο φόρο.

Η αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του τουλάχιστον από το 1979.
 

