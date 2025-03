Στην Ντάουνινγκ Στριτ ο Ζελένσκι: Θα σταθούμε δίπλα σας είπε ο Στάρμερ

Με κομμένη την ανάσα ο πλανήτης παρακολούθησε την άγρια κόντρα Ζελένσκι -Τραμπ μέσα στον Λευκό Οίκο, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Η συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου και του αντιπροέδρου προς τον Ζελένσκι ήταν ασυνήθιστη για το διπλωματικό πρωτόκολλο, με την υπογραφή της συμφωνίας για τα ορυκτά να καταρρέει. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε και ο Ουκρανός πρόεδρος αποχώρησε.

Ο Ζελένσκι έφυγε άρον άρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον καβγά με τον Τραμπ και προσγειώθηκε στο Λονδίνο. Πριν από λίγο έφτασε στην Ντάουνινγκ Στριτ για να συναντήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος σαφώς του επιφύλαξε καλύτερη υποδοχή από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Από την άλλη, ο Τραμπ έφυγε κατευθείαν για το Μαρ-α-Λάγκο, φορώντας το κόκκινο χαρακτηριστικό τζόκεϊ καπέλο με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά». Δέκα πτήσεις «σταμάτησαν» για να αναχωρήσει ο Τραμπ με ελικόπτερο από τον Λευκό Οίκο, ενώ άλλες δέκα κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, βάσει των νέων μέτρων ασφαλείας στην Ουάσιγκτον.

Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο με μια θερμή αγκαλιά. Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο Στάρμερ είπε στον Ζελένσκι ότι «έχετε την πλήρη στήριξη της Βρετανίας και θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί».

