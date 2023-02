Μακελειό στο Ορλάντο: 19χρονος σκότωσε δημοσιογράφο κι ένα 9χρονο κοριτσάκι

Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου που έκανε ρεπορτάζ στον τόπο όπου διαπράχθηκαν φόνοι κοντά στην πόλη Ορλάντο χθες, Τετάρτη, σκοτώνοντας έναν δημοσιογράφο και τραυματίζοντας έναν εικονολήπτη.

Ο 19χρονος ύποπτος, που κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κιθ Μέλβιν Μόουζες, συνελήφθη λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς.

#BREAKING : A journalist and nine-year-old are dead after a shooting in Orlando. This is the 83rd mass shooting in 2023.

Κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία ενός εννιάχρονου κοριτσιού και μιας γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών.

Τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου ήταν ρεπόρτερ και εικονολήπτης του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού σταθμού Spectrum News 13.

BREAKING -SHOCKING: Police just said that an Orlando TV journalist and a 9-year-old child were just shot dead this evening at a crime scene where a woman was found shot to death earlier in the day.

The journalist for Spectrum News 13 and the 9-year-old girl were among four…



The journalist for Spectrum News 13 and the 9-year-old girl were among four…