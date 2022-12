Πανικός σε συναυλία στο Λονδίνο - Ποδοπατήθηκαν άνθρωποι

Απίστευτες σκηνές χάους καταγράφηκαν στο Λονδίνο το βράδυ της Πέμπτης (15/12) και συγκεκριμένα στην είσοδο αίθουσας συναυλιών, όπου άνθρωποι ποδοπατήθηκαν.

Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ένα άτομο συνελήφθη ως ύποπτο για επίθεση εναντίον αστυνομικού. Ο λόγος ήταν η συναυλία του Asake, όπου χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν στην αίθουσα συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον.

So the police have locked off Asake and have left a bunch of people in an alley in the freezing cold. It is well. pic.twitter.com/NSuu2MudHK — Midé (@__93_Mide) December 15, 2022

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn — say no more (@DammySNM) December 15, 2022

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τρεις από τους οποίους παραμένουν σε «κρίσιμη» κατάσταση, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

