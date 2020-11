Ο Έλληνας επιστήμονας από τη Χίο πίσω από το εμβόλιο της AstraZeneca

Ένας ακόμη Έλληνας επιστήμονας βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη «μάχη» που δίνεται για το «όπλο» κατά του κορωνοϊού. Ο Μενέλαος Πάγκαλος, γεννημένος στο Λονδίνο από Έλληνες γονείς, είναι ο επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης στη φαρμακευτική εταιρία AstraZeneca, η οποία μαζί με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ανέπτυξε ένα εμβόλιο για την Covid-19 με ποσοστά αποτελεσματικότητας έως και 90%.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της BioPharmaceuticals R&D στην AstraZeneca, Μενέλαος Πάγκαλος - φωτογραφία astraZeneca. com

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της BioPharmaceuticals R&D στην AstraZeneca αποφοίτησε από το Imperial College London με διδακτορικό στη Νευροφαρμακολογία από το University College London, εκπαιδεύτηκε στο Mount Sinai Medical Center στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε για την παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των Bristol-Myers Squibb, Janssen Belaxecm, Smith.

Από το 2003 έως το 2008 επέβλεψε την ανάπτυξη 20 πειραματικών φαρμάκων στο Wyeth των ΗΠΑ και στη συνέχεια πέρασε δύο χρόνια στην Pfizer προτού μεταβεί στην AstraZeneca.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο thedoctor.com. τι ήταν αυτό που τον κέρδισε στην επιστήμη αλλά τόνισε και τη σπουδαιότητα της ομαδικής δουλειάς. «Είχα πάντα πάθος για την επιστήμη και ένα από τα πράγματα που με γοήτευσε ήταν ο τρόπος που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος» δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως καθώς μεγάλωνε, η μητέρα του ονειρεύτηκε να τον κάνει γιατρό.

«Όπως είπε ο Steve Jobs, “τα μεγάλα πράγματα δε γίνονται ποτέ από ένα άτομο, γίνονται από ομάδες ανθρώπων”. Ήμουν αρκετά τυχερός που συνεργάστηκα με μερικούς έξυπνους ανθρώπους και ομάδες» πρόσθεσε.

Με πατέρα ναύτη και μητέρα νοικοκυρά, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της BioPharmaceuticals R&D στην AstraZeneca εξήγησε ότι δεν υπήρχαν επιστήμονες στην οικογένειά του και πως αν ακολουθούσε την οικογενειακή του παράδοση, θα γινόταν μηχανικός πλοίων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν ήταν πολύ καλός μαθητής, αλλά η επιστήμη ήταν πάντα κάτι που τον ενδιέφερε. Ένας καλός δάσκαλος στο σχολείο ήταν αυτός που τον έφερε στα μυστικά της βιολογίας και παρόλο που κανείς στην οικογένειά του δεν είχε παρακολουθήσει πανεπιστήμιο, οι γονείς του ήταν πολύ υποστηρικτικοί όταν αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του.

Τα καλοκαίρια που πέρασε ως παιδί στη Χίο, ήταν μια σημαντική σταθερά στη ζωή του. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της BioPharmaceuticals R&D στην AstraZeneca αισθάνεται σαν πολίτης του κόσμου, αλλά οι ελληνικές του ρίζες αποτελούν σημαντικό μέρος της ταυτότητάς του, όπως δήλωσε.

Στην AstraZeneca, ο Μενέλαος Πάγκαλος μετέτρεψε την κουλτούρα της εταιρείας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα του τομέα έρευνας και ανάπτυξης για να διαθέσει περισσότερα φάρμακα στην αγορά. Για τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του, απάντησε λέγοντας: «Ήμουν τυχερός και πήρα την ευκαιρία όταν μου ήρθε. Δε φοβόμουν να αναλάβω κινδύνους, να φύγω από το σπίτι και να πάω σε διαφορετικές χώρες και να εξερευνήσω διαφορετικές ευκαιρίες».

Changing the course of the #COVID19 pandemic will require effective vaccines be available across the world. We are committed to broad, timely and equitable supply of a safe, effective vaccine and are ready to go, pending approvals. https://t.co/7CPSaL41eD pic.twitter.com/LQ7cMxfrKK