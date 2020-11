Κορωνοϊός: Αποτελεσματικό κατά 70% το εμβόλιο της Οξφόρδης

Αποτελεσματικό κατά 70% αποδείχτηκε το εμβόλιο του κορωνοϊού που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca, όπως έδειξε μεγάλη έρευνα.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται ταυτόχρονα «για θρίαμβο και απογοήτευση» μετά τα αποτελέσματα των Pfizer/BioNTech και Moderna που η αποτελεσματικότητά τους «άγγιξε» το 95%.

Ωστόσο, το εμβόλιο της Οξφόρης έχει άλλα πλεονεκτήματα. Είναι πολύ φθηνότερο και πολύ ευκολότερο στη συντήρηση και διανομή ανά την υφήλιο σε σχέση με τα άλλα δύο.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατάφεραν να παράξουν το εμβόλιο σε μόλις λίγους μήνες και η βρετανική κυβέρνηση έχει προ-παραγγείλει 100 εκατ. δόσεις, αρκετές για τον εμβολιασμό 50 εκατ. ανθρώπων.

Πάνω από 20.000 εθελοντές από τη Βρετανία και τη Βραζιλία συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου. Η αποτελεσματικότητά του εκτιμήθηκε στο 70%, ενώ σε μια ομάδα εθελοντών έφτασε και το 90%.

«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο που θα σώσει πολλές ζωές», δήλωσε ο διευθυντής του Oxford Vaccine Group, καθηγητής Άντριου Πόλαρντ. «Είναι συναρπαστικό, βρήκαμε ότι ένα από τα δοσολογικά μας σχήματα ίσως είναι γύρω στο 90% αποτελεσματικό κι εφόσον χρησιμοποιηθεί αυτό το δοσολογικό σχήμα μπορούν να εμβολιαστούν περισσότερα άτομα με τις σχεδιαζόμενες προς παραγωγή δόσεις. Η σημερινή ανακοίνωση κατέστη εφικτή χάρη στους πολλούς εθελοντές που μετείχαν στις δοκιμές και τη σκληρή δουλειά της ταλαντούχου ομάδας των ερευνητών», σημείωσε.

«Σήμερα ανακοινώσαμε υψηλά αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές» έγραψε στο Twitter η AstraZeneca.

