Οργή στην Τουρκία για τις δηλώσεις Μπάιντεν – Ήταν καταπέλτης κατά Ερντογάν

Η Τουρκία εξέφρασε σήμερα την οργή της μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που έγινε viral και στο οποίο ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, επικρίνει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και καλεί να υποστηριχθούν οι αντίπαλοί του.

Ο Μπάιντεν έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times τον Δεκέμβριο, όμως το βίντεο που τον δείχνει να επικρίνει την τουρκική κυβέρνηση επανεμφανίστηκε χθες Σάββατο κάνοντας τον γύρο των social media.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της Τουρκίας, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών χαρακτήριζε τον Ερντογάν «αυταρχικό», κατήγγελλε την πολιτική του απέναντι στους Κούρδους και πρότεινε να υποστηριχθεί η αντιπολίτευση.

«Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση προς εκείνον τώρα, καθιστώντας σαφές ότι στηρίζουμε την ηγεσία της αντιπολίτευσης», έλεγε ο Μπάιντεν.

Πρέπει, εξηγούσε, η Ουάσινγκτον να «ενθαρρύνει» τους αντιπάλους του Τούρκου ηγέτη «ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να νικήσουν τον Ερντογάν. Όχι μέσω ενός πραξικοπήματος, αλλά μέσω της εκλογικής διαδικασίας».

Μπορεί η συνέντευξη του Μπάιντεν στους New York Times να μην είχε προκαλέσει αξιοσημείωτες αντιδράσεις μετά τη δημοσίευσή της τον Ιανουάριο σε έντυπη μορφή, όμως το βίντεο προκάλεσε σάλο στην Τουρκία, όπου η προεδρία αντέδρασε έντονα.

«Η ανάλυση της Τουρκίας από τον Τζο Μπάιντεν βασίζεται σε καθαρή άγνοια, της αλαζονείας και της υποκρισίας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραχίμ Καλίν.

«Οι ημέρες που η Τουρκία δεχόταν διαταγές έχουν παρέλθει. Αλλά αν σκέπτεστε ότι μπορείτε να το καταφέρετε, δοκιμάστε. Θα πληρώσετε το τίμημα», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Twitter.

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.



The days of ordering Turkey around are over.



But if you still think you can try, be our guest.



You will pay the price.