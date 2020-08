Ενοχλημένη με την Ε.Ε η Τουρκία – Διάλογο ζητά ο Τσαβούσογλου

Δεν κρύβει την ενόχλησή της η Τουρκία μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συγκλήθηκε χθες εκτάκτως έπειτα από ελληνικό αίτημα, προκειμένου να συζητηθούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κάλεσε την Ευρώπη να απευθύνει έκκληση αποκλιμάκωσης προς αυτούς που κάνουν μονομερή και προκλητικά βήματα και σε αυτούς που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Τόνισε ακόμα ότι η Άγκυρα «είναι υπέρ του διαλόγου και της διαβούλευσης. Είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της».

