Μακρόν-Τραμπ: Έντονη ανησυχία για την ένταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας

Την έντονη ανησυχία τους για την αυξημένη ένταση που παρατηρείται στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ Ελλάδας και της Τουρκίας εξέφρασαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογος του Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η συνομιλία των δύο ηγετών έγινε στον απόηχο της κοινής στρατιωτικής άσκησης που πραγματοποίησε η Γαλλία με την Ελλάδα στη Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλλλα ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε πως οι απόψεις του σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη είναι «συγκλίνουσες» με εκείνες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου του Άμπου Ντάμπι Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ, έπειτα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μαζί τους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια εκεί είναι κοινό. Θα το κάνουμε να γίνει σεβαστό», επισήμανε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε ένα tweet που έστειλε.

