Στήριξη και αλληλεγγύη για Ελλάδα-Κύπρο από τους 27 ΥΠΕΞ της Ε.Ε

Οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν αλληλεγγύη προς την Κύπρο και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης του ΣΕΥ, που διεξήχθη σήμερα με αντικείμενο την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο, την κατάσταση στο Λίβανο, τη Βενεζουέλα και τη Λευκορωσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πρέσβη και Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ιταλίας στην Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ (PSC), Μάρκο Περονάτσι, «όσον αφορά τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράσθηκε πλήρης αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο σε συνδυασμό με έκκληση για αποκλιμάκωση και επανάληψη του διαλόγου με την Τουρκία.Ένα μορατόριουμ για την εκμετάλλευση σε αμφισβητούμενες περιοχές είναι μια υπό συζήτηση επιλογή», αναφέρει.

Σύμφωνα με έτερη διπλωματική πηγή, νωρίτερα η Ελλάδα είχε κυκλοφορήσει στο Συμβούλιο, προσχέδιο καταδικαστικής δήλωσης προς την Τουρκία, η οποία περιείχε ρητή αναφορά σε κυρώσεις, ζητούσε άμεσο τερματισμό των ερευνών και καλωσόριζε τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Γερμανία και άλλες χώρες μπλόκαραν τη δήλωση, και εξέφρασαν δυσφόρια για το χρόνο έλευσης της συμφωνίας, λίγο πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας για τις οποίες είχε μεσολαβήσει η Γερμανία. Το ελληνικό προσχέδιο έμοιαζε μα αυτό της δήλωσης Μπορρέλ της 13ης Ιουλίου. Μετά από αυτή την εξέλιξη η Ελλάδα μπλόκαρε παρόμοια ανακοίνωση για τη Λευκορωσία, ανέφερε η διπλωματική πηγή.

