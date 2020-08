Δένδιας: «Μόνη υπαίτια η Τουρκία για την κλιμάκωση της έντασης»

Την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τη συνάντηση του Μάικ Πομπέο με τον Νίκο Δένδια.

«Ο Μάικ Πομπέο συναντήθηκε σήμερα με τον Ελληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια, στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Πομπέο συζήτησε την ισχυρή διμερή σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας και την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει χαρακτηριστικά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

.@SecPompeo "met today with Greek Foreign Minister Nikos Dendias in Vienna, Austria. Secretary Pompeo and Foreign Minister Dendias discussed the strong U.S.-Greece bilateral relationship and the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean," per @StateDept