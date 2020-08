Ολοκληρώθηκε το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε

Μετά από 2,5 ώρες ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Yπουργών Eξωτερικών που ζήτησε η Ελλάδα για τις προκλήσεις της Άγκυρας και είχε ως θέμα την τουρκική παραβατικότητα.

Αναφορικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία 24ωρα στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Άγκυρας, οι υπουργοί Εξωτερικών των «27» εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, αποφάσισαν ότι το ζήτημα θα συζητηθεί στις 28 Αυγούστου, κατά το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης.

Την ίδια ώρα πάντως ο Ερντογάν τη μία ρίχνει λάδι στην φωτιά και από την άλλη κάνει δηλώσεις περί διαλόγου. Ο ίδιος αποκάλυψε τι είπαν στο τηλέφωνο με τη Γερμανίδα Καγκελάριο:

«Μιλήσαμε με τη Μέρκελ και μου ζήτησε να ρίξουμε τους τόνους. Συμφωνήσαμε να δείξουμε καλή διάθεση κι ελπίζω να συμφώνησε το ίδιο και με τον Μητσοτάκη», κάτι που επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της Καγκελαρίας.

«Αυτές οι εντάσεις είναι ανησυχητικές. Είναι σημαντικό να μειωθούν και να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση. Και είναι σημαντικό τα δύο κράτη να ξεκινήσουν άμεσο διάλογο μεταξύ τους συζητώντας πραγματικά τα αμφιλεγόμενα νομικά τους ζητήματα» τόνισε ο Στήβεν Ζάιμπερτ, εκπρόσωπος της Καγκελαρίου Μέρκελ.



Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από τη Βιέννη, όπου βρέθηκε.

Στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης βρέθηκαν εκτός από την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, ο Λίβανος και η Βενεζουέλα.

Το έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο συνεκλήθη κατόπιν σχετικού ελληνικού αιτήματος προκειμένου να συζητηθούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

FM @NikosDendias , Alt. FM @MVarvitsiotis & #Austria FM A.#Schallenberg attend extraordinary #FAC mtg jointly via video conference-Turkey’s illegal actions in #EasternMediterranean to be discussed / Συμμετοχή ΥΠΕΞ Ν.Δένδια & ΑΝΥΠΕΞ Μ.Βαρβιτσιώτη με ΥΠΕΞ Αυστρίας σε έκτακτο ΣΕΥ ΕΕ pic.twitter.com/uCmgfJVmEC