Κορωνοϊός: Κι άλλος Βρετανός υπουργός σε κατ’οίκον περιορισμό

Μετά την εισαγωγή του Βρετανού πρωθυπουργού στο νοσοκομείο, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική, ένας ακόμη υπουργός της κυβέρνησης Τζόνσον βρίσκεται σε κατ’ οίκον απομόνωση.

Ο Μάικλ Γκόουβ, υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκανε γνωστό ότι έχει περιοριστεί στο σπίτι του, καθώς ένα από τα μέλη της οικογενείας του εμφάνισε συμπτώματα της νόσου.



Many thanks for kind messages. In accordance with the guidance, I am isolating at home after a member of my family started to display mild symptoms of coronavirus on Sunday. I have not displayed any symptoms and am continuing to work as normal. #StayHomeSaveLives