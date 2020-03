Κορωνοϊός: Με ύποπτα συμπτώματα και ο Κρις Ουίτι

Ο καθηγητής Κρις Ουίτι, ο οποίος ενημερώνει τη Βρετανία σχετικά με τις εξελίξεις του κορωνοϊού στη χώρα, βρίσκεται σε απομόνωση καθώς εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα.

Ο Ουίτι είναι ο τρίτος που παρουσίασε συμπτώματα κορωνοϊού, μετά την ανακοίνωση πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον αλλά και ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, είναι θετικοί στον νέο ιό.

Όπως έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, θα παραμείνει στο σπίτι του για επτά ημέρες.

After experiencing symptoms compatible with COVID-19 last night, in line with the guidance, I will be self-isolating at home for the next seven days.



I will be continuing to advise the Government on the medical response to Coronavirus, supported by my deputies.