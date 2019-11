Συναγερμός στο Λονδίνο- Εκκενώθηκε σταθμός του μετρό

Εκκενώθηκε πριν από λίγο ο σταθμός Euston του μετρό στο Λονδίνο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για περιστατικό με φωτιά. Η πυροσβεστική επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι υπήρχε καπνός σε βαγόνι συρμού στον σταθμό Euston.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια του υπόγειου σιδηρόδρομου.

Live updates: London Fire Brigade confirm that there was smoke coming from a Tube train at Euston station. https://t.co/Co8RT6od1E