Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα

Η ιστορία της 27χρονης που «πάλεψε» με την κυστική ίνωση

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
«Μια μεταμόσχευση πνευμόνων μετά»: Η Αναστασία με κυστική ίνωση περιγράφει την επιστροφή της στη ζωή / OPEN (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η είδηση του θανάτου της 27χρονης Αναστασίας Τασούλα προκάλεσε προκάλεσε έντονη θλίψη. Η κοπέλα «πάλεψε» σκληρά με την κυστική ίνωση και ήταν η πρώτη ασθενής με αυτή τη νόσο που ξύπνησε μετά από καταστολή 32 ημερών.  Το κορίτσι πέθανε περιμένοντας τη δεύτερη μεταμόσχευση πνεύμονα, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια. 

Πέθανε η 27χρονη Αναστασία, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα

Αναστασία Τασούλα: «Μέσα σε 2 μήνες έχασα τα 2/3 των πνευμόνων μου»

Δυόμιση μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η Αναστασία είχε αποκαλύψει σε ανάρτησή τα στα social media ότι ο οργανισμός της απέρριψε το μόσχευμα που είχε λάβει μετά από πνευμονία. Συγκεκριμένα, είχε γράψει: 

«Φοβάμαι. Τι να πω, ότι δε φοβάμαι; Εννοείται ότι φοβάμαι. Μέσα σε 2 μήνες έχασα τα 2/3 των πνευμόνων μου. Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα χωρίς να είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω. Ζω με οξυγόνα παντού στο σπίτι. Είμαι κυριολεκτικά στο μηδέν της ανάσας μου. Ξανά. Και αυτήν την φορά είναι χειρότερα.

Δοκιμάσαμε ήδη κάποιες θεραπείες, δεν λειτούργησαν. Τα επόμενα βήματα; Θα δοκιμάσουμε ό,τι ακόμα χρειαστεί μπας και κάτι λειτουργήσει και σταματήσει την απόρριψη. Κανένα μας δεν ξέρει αν θα λειτουργήσει. Και αν όχι, θα μπω σε μια λίστα και θα περιμένω για το θαύμα μου, ξανά. Τρελό ε;

Θέλω να ζήσω; ΝΑΙ. Θέλω να ζήσω για εμένα, για την δότρια μου, για όσους με φροντίζουν και παλεύουν για εμένα και γιατί το μεγαλύτερο μου όνειρο δεν το έχω πραγματοποιήσει ακόμα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πεθάνω χωρίς να το ζήσω. Οπότε, θα ζήσω. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Αναστασία Τασούλα: «Τα κατάφερα! Είμαι ζωντανή»

Τον Οκτώβριο του 2022, η Αναστασία Τασούλα είχε προκαλέσει ρίγη συγκίνησης στο πανελλήνιο με τη συγκλονιστική ιστορία της. Βγήκε από το νοσοκομείο 221 μέρες μετά, έχοντας περάσει από τεχνητό κώνα, τραχειοστομία και μεταμόσχευση πνευμόνων. 

«Ημέρα 0. Ανέβηκε το διοξείδιο στο αίμα μου, στο 120 είπαν, οι πνεύμονες μου εγκατέλειψαν και βίωσα μια προσωρινή σχιζοφρένεια. Για κάποιες ώρες.
32 ημέρες σε τεχνητό κώμα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξυπνάει από καταστολή στην Ελλάδα (και παγκοσμίως η πρώτη που ξυπνάει μετά από τόσες πολλές ημέρες).
108 ημέρες σε awake VV ECMO (Εξωσωματική υποστήριξη πνευμόνων - ζωής): Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που αντέχει τόσο καιρό στο συγκεκριμένο μηχάνημα και επανέρχεται ζωντανή.
162 ημέρες με τραχειοστομια: Έχεις ιδέα πως είναι να ζεις χωρίς να μπορείς να βγάλεις ήχο; Χωρίς να μπορείς να φωνάξεις βοήθεια όταν πνίγεσαι από την βλέννα σε ένα κρεβάτι και ταυτόχρονα να είσαι...
180 ημέρες (σχεδόν) παράλυτη και ανάσκελα: Ίσως το μόνο που κουνιόταν πάνω μου ήταν τα χέρια μου, και αυτά επειδή τα χρησιμοποιούσα για να επικοινωνώ (πέρα από την προφορά λέξεων με τα χείλη χωρίς φωνή).
221 ημέρες στο νοσοκομείο. Σε ένα δωμάτιο. Μόνη μου. Ή και όχι τόσο μόνη πάντα.
Και ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΌΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΌΝΩΝ μετά...

Πάω σπίτι μου. Το γράφω και δεν το πιστεύω. Πάω σπίτι μου! Πάω σπίτι μου!!! Μαμά, έρχομαι. Τα κατάφερα. Ζω, αναπνέω, περπατάω. ΖΩ..
Πόσες φορές αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω μέσα σε αυτούς τους μήνες; Και τα κατάφερα! Είμαι ζωντανή.
Ακόμα και αυτήν την στιγμή, νομίζω ότι ονειρεύομαι. Πώς τα κατάφερα;
Αναπνέω χωρίς να λαχανιάζω, χωρίς να βήχω. Έχω να βήξω μέρες. Έχω νέους πνεύμονες.
Είχα το πείσμα, το θάρρος και την δύναμη, τους έπρηξα όλους (όπως λέει και μία ψυχΗ) και τα κατάφερα να ζήσω. Κατάφερα να κερδίσω μια μάχη μεγαλύτερη από εμένα, με ένα χαμόγελο στα χείλη και με όλη την τεράστια δύναμη μου.
Και εννοείται δεν είχα άλλη επιλογή. Θα μπορούσα να πεθάνω, προφανώς, αλλά είναι βαρετό μόνο που το σκέφτομαι. Και εγώ δεν έχω χρόνο για βαρετές καταστάσεις. Η ζωή είναι πανέμορφη όταν την ζεις». 



 

 

