Καιρός: Πλημμύρες και καταστροφές σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα, Πρέβεζα

Άσχημος θα είναι και σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ της Κυριακής την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα νησιά του Ιονίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα μεγαλύτερα εντοπίστηκαν στην Πρέβεζα, τη Φιλιππιάδα και τη Βόνιτσα. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στην Πρέβεζα και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την άντληση υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Στη Φιλιππιάδα πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος, με αποτέλεσμα μηχανήματα του Δήμου Ζηρού να επέμβουν για να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην πόλη της Φιλιππιάδας, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν δέντρα, που έπεσαν λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις στην Πρέβεζα, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι σχάρες από τα φρεάτια ήταν βουλωμένες.

Η Ήπειρος επίσης δέχθηκε «βροχή» από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες, ενώ ισχυρές καταιγίδες έπληξαν και τα νησιά του Ιονίου.

Καιρός: Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σημαίνοντας πορτοκαλί συναγερμό σε εννέα περιοχές.

Συγκεκριμένα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι και στην Αττική

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα.

Πιο αναλυτικά σήμερα αναμένουμε:

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Ειδικότερα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τα φαινόμενα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές – απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.