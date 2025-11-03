«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του

Τα χρέη και η σύλληψη του τηλεοπτικού σεφ στην Κηφισιά

Πηγή: Φωτογραφία από βίντεο αρχείου Alpha
Ο διατροφολόγος Δημήτρης Γρηγοράκης μίλησε για τον φίλο του σεφ που οδηγήθηκε στη φυλακή λόγω χρεών προς το Δημόσιο / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φίλος του γνωστού σεφ που συνελήφθη για οφειλές άνω των 2.500.000 ευρώ προς το Δημόσιο αποκάλυψε πως του είχε ζητήσει δανεικά πριν μερικά χρόνια, προκειμένου να διευθετήσει οφειλή του. 

Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή

«Τον είχα γνωρίσει στο γραφείο του, μου είχε εξηγήσει ότι παρασκευάζει προϊόντα που διαθέτει σε φούρνους. Μου είχε πει αργότερα πως άνοιξε δικό του φούρνο, μου έκοψε απόδειξη, αλλά μετά από λίγους μήνες το μαγαζί έκλεισε. Κάποια στιγμή με κάλεσε και μου είπε ότι είχε μπλέξει με το ΙΚΑ και ότι χρειαζόταν επειγόντως 800 ευρώ για να τακτοποιήσει κάποια ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Το Πρωινό ο διατροφολόγος Δημήτρης Γρηγοράκης, που είναι φίλος και συνεργάτης του σεφ.

Ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ οδηγείται στη φυλακή, μετά τη σύλληψή του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στον χώρο της γαστρονομίας και της τηλεόρασης.

«Τον γνωρίζω προσωπικά, είναι ένας άνθρωπος ευγενικός, εργατικός και αυτοδημιούργητος. Ήταν πάντα ειλικρινής και καλοπροαίρετος — ίσως και λίγο αφελής. Όλοι στον χώρο μας κυνηγούν την επιτυχία, εκείνος όμως ήταν περισσότερο παθιασμένος με τη δουλειά του παρά με τη δημοσιότητα», πρόσθεσε ο κ. Γρηγοράκης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα οικονομικό αδίκημα που δε θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά εγκλήματα.

Τα χρέη και η σύλληψη του γνωστού σεφ στην Κηφισιά

Ο 58χρονος σεφ συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στην Κηφισιά από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Εναντίον του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από τα ανακριτικά τμήματα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπήρχε σε ισχύ διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών που διατηρούσε ενεργό ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος. Το ένταλμα προέβλεπε τη σύλληψή του και την προσαγωγή του ενώπιόν της, προκειμένου να απολογηθεί για δύο μορφές φοροδιαφυγής:

  • Μη απόδοση ΦΠΑ με ποσά που ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ ετησίως, κατ’ εξακολούθηση.
  • Μη απόδοση ΦΠΑ με ποσά άνω των 50.000 ευρώ ετησίως, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, εκκρεμούσε και δεύτερο ένταλμα σύλληψης από το 15ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για αντίστοιχες πράξεις φοροδιαφυγής.

Ο 58χρονος σεφ, ιδιοκτήτης επιχείρησης που δραστηριοποιούνταν στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φέρεται πως την περίοδο 2018-2020 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1,34 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2017 έως το 2020 δεν απέδωσε ΦΠΑ συνολικού ύψους 375.000 ευρώ.

Το όνομά του περιλαμβανόταν ήδη στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, οι οποίες δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο από την ΑΑΔΕ, με συνολικές οφειλές που αγγίζουν τα 2.000.000 ευρώ.

Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕΦ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΧΡΕΗ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
