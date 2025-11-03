48ωρη απεργία στα ταξί: Ποιες μέρες τραβούν «χειρόφρενο»

Τα αιτήματα των οδηγών

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Χωρίς ταξί η Αθήνα για δύο ημέρες / Βίντεο Ερτ

Οι οδηγοί ταξί βγαίνουν ξανά στους δρόμους, προκηρύσσοντας 48ωρη απεργία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής), οι οδηγοί θα τραβήξουν χειρόφρενο για δύο ημέρες, την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα ταξί τους, η οποία θα ξεκινήσει από τη Σπύρου Πάτση και θα καταλήξει στο κέντρο της Αθήνας.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ πως «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς κανέναν διάλογο με τον κλάδο», τονίζοντας ότι οι αυτοκινητιστές δεν έχουν πλέον άλλη επιλογή από το να διαμαρτυρηθούν δυναμικά.

Οι οδηγοί απαιτούν:

  • Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
  • Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
  • Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που, όπως υποστηρίζουν, «στραγγαλίζει» τον κλάδο
  • Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, χωρίς διαχωρισμούς ή εξαιρέσεις.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες οδηγοί ξεκαθαρίζουν ότι η απεργία των δύο ημερών είναι μόνο η αρχή και πως αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση, θα ακολουθήσουν πιο σκληρές κινητοποιήσεις.

