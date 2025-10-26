Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 39χρονος άνδρας σε σοβαρό τροχαίο στη Γράνιτσα Ευρυτανίας, βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος άντρας πήγαινε με το αυτοκίνητό του και συνοδηγό την ανιψιά του για το Ραπτόπουλο. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό ύψους περίπου 80 μέτρων. Το ρεπορτάζ είναι του iLamia.gr.
Το κορίτσι κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο και έτσι ειδοποίησε τις Αρχές.
Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε νεκρός από το γκρεμό ενώ η ανιψιά του μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.