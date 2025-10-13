Aπεργία 14/10: Χωρίς τρένα και προαστιακό - Aλλαγές από 13/10

Η Hellenic Train ανακοίνωσε αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας της 14ης Οκτωβρίου.

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.

