Γυναίκα που καθάριζε τα τζάμια έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε

Σοκ έχει προκαλέσει στη γειτονιά της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος μιας 48χρονης γυναίκας, η οποία έπεσε από τον δεύτερο όροφο του διαμερίσματός της την ώρα που καθάριζε τα παράθυρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Σερίφου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα έχασε ξαφνικά την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό, μπροστά στα έντρομα μάτια γειτόνων που βγήκαν στον δρόμο από τις φωνές. «Νόμιζα στην αρχή πως ήταν μπογιά, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν αίμα», ανέφερε μια κάτοικος της περιοχής.

Η 48χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα και αρχικά είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασαν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η γιατρός της κινητής μονάδας προχώρησε σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια ήσυχη γυναίκα, που ζούσε με τον σύζυγό της και απέφευγε τις πολλές κοινωνικές επαφές. «Ήταν καλός άνθρωπος, αλλά πολύ εσωστρεφής» είπε μια γειτόνισσα, ενώ άλλοι δήλωσαν σοκαρισμένοι από το τραγικό περιστατικό που συνέβη μπροστά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

