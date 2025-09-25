Σεισμοί Σαντορίνη: Τι συνέβη πραγματικά με τις 28.000 δονήσεις στο νησί

Μια σημαντική μελέτη Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, που δημοσιεύεται στο Nature, αποκαλύπτει τα αίτια της πρόσφατης σεισμικής κρίσης στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με έρευνα της «Καθημερινής», η άνοδος μάγματος προς τον θαλάσσιο πυθμένα βορειοανατολικά του νησιού προκάλεσε τους χιλιάδες σεισμούς στις αρχές του έτους. Χάρη σε νέα μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένα από υποθαλάσσιους αισθητήρες στον κρατήρα του ηφαιστείου Κολούμπο, χαρτογραφήθηκαν με πρωτοφανή λεπτομέρεια οι υπόγειες διεργασίες που οδήγησαν στο φαινόμενο.

Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ)

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι 0,31 km³ μάγματος εισχώρησαν σε φλέβα 13 km, ενεργοποιώντας παλιά ρήγματα και δείχνοντας τη σύνδεση Σαντορίνης–Κολούμπου. Το μάγμα σταμάτησε σε βάθος περίπου 4 km κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, προκαλώντας χιλιάδες σεισμούς και βουητά. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε ότι τα δύο ηφαίστεια μοιράζονται κοινό βαθύτερο μαγματικό θάλαμο και «ανταγωνίζονται» για την ίδια τροφοδοσία, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο.

Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ)

Η κατανόηση της σεισμικής κρίσης του 2025 στη Σαντορίνη βασίζεται σε ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε χρόνια πριν. Από την αποστολή του ερευνητικού σκάφους Marcus Langseth το 2015 και τη συστηματική, 20ετή παρακολούθηση των υποθαλάσσιων ρηγμάτων, συγκεντρώθηκε ένας μοναδικός όγκος δεδομένων. Για πρώτη φορά συνδυάστηκαν χερσαίες και θαλάσσιες μετρήσεις: γεωφυσικά, γεωδαιτικά, δορυφορικά, σεισμικά, γεωχημικά στοιχεία, αλλά και μοντέλα τομογραφίας και ροής μάγματος. Όπως τονίζει η καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού του ΕΚΠΑ, επικεφαλής της έρευνας μαζί με το ΕΜΠ, «είναι σπάνιο να διαθέτουμε τόσα δεδομένα για έναν υποθαλάσσιο χώρο». Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση καθιστά τη μελέτη σημείο αναφοράς και επιτρέπει την ερμηνεία των πολύπλοκων διεργασιών που συνδέουν τη Νέα Καμένη με τον Κολούμπο.