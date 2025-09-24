Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας

Παρέμβαση ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών για το καθημερινό μποτιλιάρισμα στον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση, στην έξοδο προς Λαμία.

Στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργούνται καθημερινά ουρές αναμονής εκατοντάδων μέτρων, τόσο από τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση του Αεροδρομίου, όσο και από εκείνα που έρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας.

Η υφιστάμενη κατάσταση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Το υπουργείο Μεταφορών σκοπεύει να κάνει μια παρέμβαση, ώστε τα αυτοκίνητα να κινούνται για περισσότερη ώρα παράλληλα και να συναντιούνται 150 μ. περίπου πιο μακριά, σε σημείο, όπου δε θα δημιουργείται συμφόρηση.

Συγκεκριμένα εκπόνησε πρόταση για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεταμόρφωσης, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και την αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης των κυκλοφοριακών φόρτων.

Η παρέμβαση αφορά την είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση προς Λαμία) και προβλέπει:

Την αποφυγή συνένωσης των δύο κλάδων εισόδου (Αεροδρόμιο – Λαμία και Ελευσίνα – Λαμία) με ανεξάρτητη είσοδο στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφεύγεται ο «στραγγαλισμός» των δύο κλάδων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τον υπερδιπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 50% μείωση των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής.

Η προτεινόμενη λύση χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από:

Διατήρηση των υφιστάμενων ορίων απαλλοτρίωσης.

Μικρή, σχετικά, όχληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Χαμηλό κατασκευαστικό κόστος.

Έως και διπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας των κλάδων.

Για την υλοποίησή της παρέμβασης απαιτείται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών από τον παραχωρησιούχο.

«Η έξοδος της Μεταμόρφωσης είναι ένα σημείο όπου καθημερινά ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, καθώς η υποδομή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά κυκλοφοριακά δεδομένα. Με την παρέμβαση που προωθούμε θα γίνεται καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, επιτρέποντας την ανεξάρτητη κίνηση των δύο κλάδων στην έξοδο από την Αττική Οδό προς της Εθνική. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο, εφαρμόζει άμεσες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και μάλιστα, με τρόπο που να απαιτείται ο λιγότερος δυνατός χρόνος και το χαμηλότερο δυνατό κόστος στα στάδιο της κατασκευής», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Κίνηση: Περίπου 100 ώρες μποτιλιαρισμένοι οι Αθηναίοι

Ο μέσος Αθηναίος χάνει περίπου 100 ώρες τον χρόνο «κολλημένος» στην κίνηση. Συγκοινωνιολόγοι εκτιμούν ότι τα επόμενα πέντε χρόνια οι μετακινήσεις στην Αττική θα αυξηθούν περίπου 16% - 20%.

Τα στοιχεία για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό είναι αποκαλυπτικά.

Το 2018 οι «χαμένες ώρες» σε αυτόν τον οδικό άξονα υπολογίζονταν σε 3,5 εκατ. Ο αριθμός αυτός πέρσι ανέβηκε σε 6,5 εκατ. Αυτό αντιστοιχεί σε ζημία ύψους 80 - 90 εκατ. ευρώ ετησίως για την εθνική οικονομία.

Οι δε διελεύσεις στην Αττική Οδό αυξήθηκαν ήδη περίπου 9,5% από το 2023 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει, μεταξύ άλλων, να δοθεί προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσα από την ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου μετρό οκτώ γραμμών και 200 σταθμών. «Κλειδί» για τη βελτίωση της μετακίνησης των πολιτών αποτελεί η συντήρηση του δικτύου, η αναβάθμισή του με μικρότερες συχνότητες, η αύξηση της ελκυστικότητας των μέσων μεταφοράς και οι επεκτάσεις γραμμών του μετρό-τραμ αλλά και του προαστιακού.