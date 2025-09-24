Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας

Οι Αθηναίοι περνούν 100 ώρες τον χρόνο «κολλημένοι» στην κίνηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 13:57 Χειροπέδες σε οδηγό που έτρεχε με 250 χλμ./ώρα
24.09.25 , 13:51 Γούντι Άλεν: Η σπάνα αναφορά στον γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι
24.09.25 , 13:40 Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
24.09.25 , 13:36 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
24.09.25 , 13:35 Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!
24.09.25 , 13:31 «Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
24.09.25 , 13:03 Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!
24.09.25 , 12:51 Παλαιστίνιος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας
24.09.25 , 12:49 Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα
24.09.25 , 12:40 Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
24.09.25 , 12:26 Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας
24.09.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24.09.25 , 12:23 Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
24.09.25 , 12:14 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 11:50 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
«Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρέμβαση ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών για το καθημερινό μποτιλιάρισμα στον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση, στην έξοδο προς Λαμία

Κυκλοφοριακό: Πέντε σήραγγες που θα δώσουν λύση στην Αθήνα

Στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργούνται καθημερινά ουρές αναμονής εκατοντάδων μέτρων, τόσο από τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση του Αεροδρομίου, όσο και από εκείνα που έρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας. 

Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας

Η υφιστάμενη κατάσταση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Το υπουργείο Μεταφορών σκοπεύει να κάνει μια παρέμβαση, ώστε τα αυτοκίνητα να κινούνται για περισσότερη ώρα παράλληλα και να συναντιούνται 150 μ. περίπου πιο μακριά, σε σημείο, όπου δε θα δημιουργείται συμφόρηση.

Το σχέδιο των 4+4 σημείων για τη λύση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα

Συγκεκριμένα εκπόνησε πρόταση για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεταμόρφωσης, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και την αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης των κυκλοφοριακών φόρτων.

Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας

Η πρόταση για την αποσυμφόρηση του κόμβου της Μεταμόρφωσης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Η παρέμβαση αφορά την είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση προς Λαμία) και προβλέπει:

10 είναι οι λόγοι που έχει αυξηθεί η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

  • Την αποφυγή συνένωσης των δύο κλάδων εισόδου (Αεροδρόμιο – Λαμία και Ελευσίνα – Λαμία) με ανεξάρτητη είσοδο στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφεύγεται ο «στραγγαλισμός» των δύο κλάδων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.
  • Τον υπερδιπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 50% μείωση των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής.

Η προτεινόμενη λύση χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από:

  • Διατήρηση των υφιστάμενων ορίων απαλλοτρίωσης.
  • Μικρή, σχετικά, όχληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
  • Χαμηλό κατασκευαστικό κόστος.
  • Έως και διπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας των κλάδων.

Για την υλοποίησή της παρέμβασης απαιτείται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών από τον παραχωρησιούχο. 

«Η έξοδος της Μεταμόρφωσης είναι ένα σημείο όπου καθημερινά ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, καθώς η υποδομή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά κυκλοφοριακά δεδομένα. Με την παρέμβαση που προωθούμε θα γίνεται καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, επιτρέποντας την ανεξάρτητη κίνηση των δύο κλάδων στην έξοδο από την Αττική Οδό προς της Εθνική. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο, εφαρμόζει άμεσες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και μάλιστα, με τρόπο που να απαιτείται ο λιγότερος δυνατός χρόνος και το χαμηλότερο δυνατό κόστος στα στάδιο της κατασκευής», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. 

Κίνηση: Περίπου 100 ώρες μποτιλιαρισμένοι οι Αθηναίοι

Ο μέσος Αθηναίος χάνει περίπου 100 ώρες τον χρόνο «κολλημένος» στην κίνηση. Συγκοινωνιολόγοι εκτιμούν ότι τα επόμενα πέντε χρόνια οι μετακινήσεις στην Αττική θα αυξηθούν περίπου 16% - 20%.

Τα στοιχεία για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό είναι αποκαλυπτικά. 

Το 2018 οι «χαμένες ώρες» σε αυτόν τον οδικό άξονα υπολογίζονταν σε 3,5 εκατ. Ο αριθμός αυτός πέρσι  ανέβηκε σε 6,5 εκατ. Αυτό αντιστοιχεί σε ζημία ύψους 80 - 90 εκατ. ευρώ ετησίως για την εθνική οικονομία. 

Οι δε διελεύσεις στην Αττική Οδό αυξήθηκαν ήδη περίπου 9,5% από το 2023 έως σήμερα. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει, μεταξύ άλλων, να δοθεί προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσα από την ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου μετρό οκτώ γραμμών και 200 σταθμών. «Κλειδί» για τη βελτίωση της μετακίνησης των πολιτών αποτελεί η συντήρηση του δικτύου, η αναβάθμισή του με μικρότερες συχνότητες, η αύξηση της ελκυστικότητας των μέσων μεταφοράς και οι επεκτάσεις γραμμών του μετρό-τραμ αλλά και του προαστιακού. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΤΤΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΚΗΦΙΣΟΣ
 |
ΚΙΝΗΣΗ
 |
ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ
 |
ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ
 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top