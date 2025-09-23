Συγκλόνισε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο

Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και τον χειροκροτούσε στη βράβευσή του στα ΠΣΑΠΠ

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του Μιχαήλ Πάνου / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο ήταν ο πρωταγωνιστής της 44ης γιορτής του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, συγκινώντας όλη την αίθουσα με την παρουσία και τον λόγο του.

Το αγόρι πέρυσι μπήκε στην OPAP Arena στον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, κρατώντας το πλακάτ «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας». Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παίκτης του ΠΑΟΚ και ο Σταύρος Πήλιος από την ΑΕΚ του χάρισαν τις φανέλες τους.

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου με τον Κωνσταντέλλια

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου με τους Γιάννης Κωνσταντέλιας (πάνω) και τον Σταύρο Πήλιο (κάτω) / Φωτογραφίες Intime (Νίκος Βήχος)

Μιχαήλ Πάνου με Σταύρο Πήλιο

Φέτος, ο μικρός Μιχαήλ τιμήθηκε από τον ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοδσφαιριστών Ποδοσφαιριστιών). Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Μιχαήλ είπε με δάκρυα στα μάτια:

«Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη».

Μιχαήλ Πάνου

Φωτογραφίες Eurokinissi (Αργυρώ Αναστασίου)

Βράβευση Μιχαήλ Πάνου

Ο μικρός φίλαθλος της ΑΕΚ λύγισε από τη συγκίνηση, παρασύροντας το κοινό, που σηκώθηκε όρθιο και τον καταχειροκρότησε.

Δείτε τη βράβευση του Μιχαήλ Πάνου: 

 

