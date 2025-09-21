Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από το το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23.00, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο», στις 22 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας είναι κλειστοί οι δρόμοι:
Οδός Αθηνάς
Από Ευριπίδου έως Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό
«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα ΙΧ
Οδός Καραγεώργη Σερβίας
Κλειστή σε όλο το μήκος της
Οδός Περικλέους
Κλειστή σε όλο το μήκος της
Οδός Αθηναΐδος
Κλειστή σε όλο το μήκος της
Οδός Αγίας Ειρήνης
Κλειστή σε όλο το μήκος της
Πλατεία Αγίων Ασωμάτων
Από Σαρρή έως Ερμού, και στα δύο ρεύματα
Οδός Ερμού
Από Αγ. Ασωμάτων έως Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη