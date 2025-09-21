Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο»

Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Open
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από το το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23.00,  στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο», στις 22 Σεπτεμβρίου.     

Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας είναι κλειστοί οι δρόμοι:  

Οδός Αθηνάς

Από Ευριπίδου έως Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό

Οδός Καραγεώργη Σερβίας

Κλειστή σε όλο το μήκος της

Οδός Περικλέους

Κλειστή σε όλο το μήκος της

Οδός Αθηναΐδος

Κλειστή σε όλο το μήκος της

Οδός Αγίας Ειρήνης

Κλειστή σε όλο το μήκος της

Πλατεία Αγίων Ασωμάτων

Από Σαρρή έως Ερμού, και στα δύο ρεύματα

Οδός Ερμού

Από Αγ. Ασωμάτων έως Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη
 

