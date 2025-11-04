Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Το αργότερο έως τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στη χορήγηση του νέου επιδόματος θέρμανσης ύψους 100 έως 1.200 ευρώ. Το ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου αλλά και το είδος του καυσίμου που θα χρησιμοποιήσει για θέρμανση Στις περιοχές της χώρας, που καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

