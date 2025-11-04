Κώστας Σλούκας: Συνεχίζει στο «Τριφύλλι» ως το 2027

Στα πράσινα και για την επόμενη διετία ο διεθνής γκαρντ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
04.11.25 , 21:47 Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
04.11.25 , 21:44 «Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
04.11.25 , 21:35 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του επιστάτη
04.11.25 , 21:24 Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
04.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η αποστολή του επιστάτη με έπαθλο μία αγελάδα
04.11.25 , 20:59 Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα
04.11.25 , 20:47 Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
04.11.25 , 20:37 Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
04.11.25 , 20:12 Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού
04.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
04.11.25 , 19:25 Κώστας Σλούκας: Συνεχίζει στο «Τριφύλλι» ως το 2027
04.11.25 , 18:58 Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)
Κ. Σλούκας: «Το πίστευα από την αρχή, ήταν η μοίρα μας να πάρουμε το μετάλλιο» / MEGA (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς συμφώνησε να ανανέωσει γι' ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του και να παραμείνει στο δυναμικό των «πράσινων» έως το καλοκαίρι του 2027. Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος στις 15 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 36α γενέθλιά του, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον «ισχυρό άνδρα» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και «έδωσαν τα χέρια», προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία τους για την επόμενη διετία.

Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας

Υπενθυμίζεται ότι το «τριφύλλι» απέκτησε τον Σλούκα το καλοκαίρι του 2023, με τον έμπειρο άσο να υπογράφει τότε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Βοήθησε σημαντικά τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague και της Greek Basketball League τη σεζόν 2023-24, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας.

Σλούκας – Δαρσινού: Παραμυθένια βάπτιση για τον ενός έτους γιο τους

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επέκταση της συμφωνίας με τον διεθνή γκαρντ επιβεβαίωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου, μιλώντας στη γάτα του, τον Φρι, τόνισε χαρακτηριστικά: «Φρι, τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
KΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top