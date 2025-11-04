Κώστας Σλούκας: Συνεχίζει στο «Τριφύλλι» ως το 2027

Ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς συμφώνησε να ανανέωσει γι' ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του και να παραμείνει στο δυναμικό των «πράσινων» έως το καλοκαίρι του 2027. Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος στις 15 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 36α γενέθλιά του, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον «ισχυρό άνδρα» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και «έδωσαν τα χέρια», προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία τους για την επόμενη διετία.

Υπενθυμίζεται ότι το «τριφύλλι» απέκτησε τον Σλούκα το καλοκαίρι του 2023, με τον έμπειρο άσο να υπογράφει τότε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Βοήθησε σημαντικά τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague και της Greek Basketball League τη σεζόν 2023-24, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επέκταση της συμφωνίας με τον διεθνή γκαρντ επιβεβαίωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου, μιλώντας στη γάτα του, τον Φρι, τόνισε χαρακτηριστικά: «Φρι, τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο».